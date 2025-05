1/4 Un ancien officier des sapeurs-pompiers a capté pendant des années les messages envoyés aux organisations de crise et les a diffusés. Photo: Getty Images

Daniel Ballmer

Pendant des années, un ancien officier des sapeurs-pompiers a capté les signaux de radiomessagerie envoyés aux services d'intervention et a divulgué ces informations à ses proches, alors qu'elles n'étaient pas du tout destinées au public.

Aujourd'hui âgé de 48 ans, cet habitant de Sissach (BL) en paie désormais le prix fort. Le ministère public de Bâle-Campagne lui a infligé une amende de 130 francs, avec un sursis de 150 jours, soit un total de 19'500 francs. L'ancien pompier doit aussi prendre en charge les frais et les dépenses de l'enquête pénale, soit un total de 8700 francs, d'après le «bz Basel».

Il reçevait les messages de 5000 organisations

Les messages diffusés sur les pagers (système d’alerte personnel) sont transmis par radio mais ne sont pas codés. En principe, les récepteurs sont programmés pour afficher seulement les messages de leur propre organisation. Mais au prix de longs et minutieux réglages pendant des années, le Bâlois avait réussi à programmer ses appareils pour recevoir les messages de quelque 5000 organisations différentes.

Jusque-là, rien d'illégal: la loi suisse sur les télécommunications n'interdit pas de recevoir ce type de signaux. En revanche, la transmission d'informations est bel et bien interdite. Et selon le ministère public, l'ancien pompier a diffusé ces messages à plusieurs reprises depuis 2013. Des données collectées par inadvertance sur son serveur web auraient été rendues publiques en 2023.

Aucun intérêt financier, mais de la curiosité

C'est peut-être ses traces laissées sur internet qui ont permis de le démasquer. Toujours est-il que le ministère public a émis une ordonnance pénale à cause de ses nombreuses infractions à la loi sur les télécommunications. L'homme n'a pas fait opposition et le jugement est entré en vigueur.

Toutefois, pour atténuer sa peine, les autorités ont tenu compte du fait que l'ancien pompier ne poursuivait aucun intérêt financier en transmettant les données et le faisait probablement par curiosité. De plus, l'homme a reconnu ses torts et s'est montré coopératif. Mais malgré ses excuses et sa lourde amende, tous ses appareils ont été confisqués et détruits.