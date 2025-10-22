DE
FR

Des divergences d'opinion
Les élites et la population suisse ne sont pas sur la même longueur d'onde

Neutralité, avions de combat ou politique européenne, les avis divergent entre élite et population, selon le sondage Sophia 2025. Sur les accords avec l'UE par exemple, les premiers se disent beaucoup plus favorables, la population étant plus indécise.
Publié: 11:53 heures
Partager
Écouter
Les élites interrogées se montrent nettement plus favorables au dernier paquet d'accords entre la Suisse et l'UE que la population. (Photo d'illustration)
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Neutralité, avions de combat ou politique européenne, les avis divergent entre élite et population, selon le sondage Sophia 2025. Sur les accords avec l'UE par exemple, les premiers se disent beaucoup plus favorables, la population étant plus indécise.

Comme chaque année à l'occasion du Forum des 100 organisé jeudi par le quotidien «Le Temps», ce dernier présente les résultats d'un sondage – Sophia 2025 – auprès de la population et des leaders d'opinion. La situation politique mondiale est, pour les deux catégories, la plus grande préoccupation du moment. Elle représente même le plus grand souci pour 45% des élites sondées par l'institut MIS Trend du 11 août au 16 septembre, alors que seule 28% de la population la place en tête. 

L'UE, sujet de division

Les préoccupations de la population sont beaucoup plus dispersées, alors que nombre d'entre elles ne touchent que peu l'élite, selon le sondage.

A lire sur l'UE
Un nouveau parti devrait soutenir l'accord entre la Suisse et l'UE
Au risque de se diviser...
Un nouveau parti devrait soutenir l'accord entre la Suisse et l'UE
La Suisse fait du forcing en coulisses pour que ce pays adhère à l'UE
Instaurer davantage de paix
La Suisse fait du forcing en coulisses pour que ce pays adhère à l'UE

Ce dernier montre en outre que 76% des élites sont en faveur des accords avec l'UE, contre 56% de la population, dont 20% sont restés sans réponse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Avec vidéo
Présenté par
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Le grand guide hypothécaire
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus