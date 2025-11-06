DE
En pleine rue à Zurich
La cause du décès du conseiller national Alfred Heer a été révélée

Le conseiller national Alfred Heer (UDC/ZH) est décédé d'une défaillance cardiaque aiguë le 19 septembre à Zurich. L'institut médico-légal exclut toute intervention extérieure, confirmant que le politicien souffrait d'une grave maladie cardiaque.
Le conseiller national Alfred Heer (UDC/ZH) est décédé d'une défaillance cardiaque aiguë le 19 septembre à Zurich.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Décédé le 19 septembre dernier en pleine rue à Zurich, le conseiller national Alfred Heer (UDC/ZH) a succombé à une défaillance cardiaque aiguë. C'est la conclusion de l'institut médico-légal. Les enquêteurs excluent toute intervention extérieure dans sa mort.

Alfred Heer souffrait d'une grave maladie du coeur, indique vendredi à Keystone-ATS le Ministère public zurichois, confirmant une information révélée par le Tages-Anzeiger. Le politicien est décédé le soir du 19 septembre en pleine rue alors qu'il se trouvait dans le quartier nocturne proche de la Langstrasse, dans le 4e arrondissement où il était aussi domicilié. Les secours n'ont pas pu le réanimer.

Alfred Heer siégeait au Conseil national depuis 2007 après avoir été député aux parlements communal et cantonal de Zurich. Il était aussi membre du Conseil de l'Europe depuis 2011.

