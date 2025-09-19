Alfred Heer est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Zurich à l'âge de 63 ans. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de sa mort.

Le conseiller national UDC zurichois Alfred Heer, 63 ans, est décédé subitement dans la nuit de jeudi à vendredi à Zurich. La police municipale de Zurich a confirmé à Keystone-ATS cette information parue dans la presse vendredi. La police municipale a confirmé avoir été appelée dans la nuit dans l'arrondissement 4 pour une urgence médicale. Sur place, elle n'a pu que constater le décès d'Alfred Heer. Une enquête sera ouverte.

Un témoin a rapporté avoir vu de nombreuses voitures de police et ambulances au 72/74 de la Müllerstrasse la nuit dernière. Les secours sont restés sur place un bon moment. Ce n'est que plus tard qu'elle a appris qu'un décès avait eu lieu à cet endroit. Selon un autre témoin, Alfred Heer se baladait en vélo la veille de son décès. Vers 23h, il était encore au Vasco's Bar, et tout semblait normal. On connaissait «Fredi» là-bas, et il fréquentait souvent ce bar.

Un partisan de la ligne dure

Originaire de Zurich et possédant la nationalité suisse-italienne, Alfred Heer était conseiller national depuis 2007. Il a été l'une des figures les plus marquantes de l'UDC zurichoise, dirigeant le parti cantonal jusqu'en 2016. Ce Zurichois a touché à tout: il a fait de la politique au niveau municipal, cantonal et national. Il est entré sur la scène politique en 1994 en étant élu au Parlement municipal de Zurich, avant d'être député au Grand Conseil. Depuis 2007, il était membre du Conseil national. En 2011, il a été élu au Conseil de l'Europe en tant que membre de la délégation suisse auprès du Conseil de l'Europe de 2011 à 2018, puis président de cette délégation de 2016 à 2018.

Au Conseil national et au Conseil de l'Europe, il a défendu une politique clairement pro-israélienne. Il s'est par ailleurs fréquemment rendu en Israël. Au Conseil national, il a été membre de la Délégation d'audit, qu'il a dirigée en tant que président de 2020 à 2021. Il était également membre de la Commission d'audit du Conseil national depuis 2020.

Considéré comme un partisan de la ligne dure de l'UDC, Alfred Heer attirait régulièrement l'attention par ses déclarations acerbes et ses punchlines. Il avait ses propres opinions et s'écartait souvent de la position de son parti. Il considérait par exemple que la chanson de campagne électorale de l'UDC en 2015 était «folle». Au Conseil de l'Europe, il a fortement soutenu l'élection de l'ancien conseiller fédéral socialiste Alain Berset au poste de Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Il dirigeait une petite entreprise informatique avec son collègue, également conseiller national UDC; Mauro Tuena. Il avait aussi une fille.

Rösti aux larmes

Le décès du conseiller national a profondément attristé les parlementaires bernois. Son collègue au Conseil fédéral, Albert Rösti était particulièrement touché. Ayant longuement côtoyé Alfred Heer au Conseil national, il a eu la voix brisée en présentant ses condoléances à la famille au début d'une conférence de presse. Il s'est dit profondément attristé par le décès soudain d'Alfred Heer, «mon collègue de longue date et de confiance au Conseil national». «Je ressens le besoin profond d'exprimer mes condoléances à sa famille et lui souhaite beaucoup de courage.»

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a réagi à la disparition du politicien zurichois. Elle a écrit sur X que la nouvelle était «bouleversante».

Hommage de ses collègues de parti

La nouvelle a suscité une vive consternation au sein du parti d'Alfred Heer. L'UDC a annulé une manifestation politique prévue lundi sur la Münsterplatz, à Berne. Sa collègue conseillère nationale zurichoise, Barbara Steinemann, a écrit: «Tu vas manquer à tout le monde!»

«Je suis profondément attristée par cette nouvelle choquante. Fredi Heer était une personne très gentille et pragmatique. Je le respectais profondément en tant qu'homme politique, collègue de parti et en tant que personne. Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à sa famille», a déclaré à Blick la conseillère nationale UDC zurichoise Nina Fehr Düsel.

L'émotion traverse les clivages politiques

La consternation suscitée par cette nouvelle inattendue transcende tous les partis politiques. «Et soudain, le discours politique devient plus que secondaire», déclare de son côté le président du Parti du centre, Philipp Matthias Bregy.

La conseillère nationale des Vert-e-s, Sibel Arslan, est également sous le choc. Elle a siégé avec Alfred Heer au Conseil de l'Europe pendant des années. «Je suis profondément triste», a-t-elle confié à Blick. «Fredi avait une position claire et était en même temps très ouvert. Nous pouvions parler de tout et nous nous entendions très bien.» Ensemble, ils ont réussi à trouver des solutions malgré leurs divergences. «C'était quelqu'un en qui j'avais confiance», a déclaré Sibel Arslan. «Fredi nous manquera beaucoup, au Conseil national comme à moi.»

«Fredi et moi avions des réalités très différentes, mais partagions les mêmes valeurs. C'était un bon ami pour moi et notre collaboration a toujours été fructueuse. Mes pensées vont à ses proches et à sa famille. Mes sincères condoléances!», a déclaré de son côté le conseiller national du Parti du Centre, Stefan Müller-Altermatt.

Le président du PLR, Thierry Burkart, est également attristé. Il évoque la disparition d'un «collègue précieux et sincère». Le PS a aussi présenté ses condoléances. Le coprésident du parti, Cédric Wermuth, a écrit sur le réseau Bluesky: «Nous sommes sous le choc. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.»