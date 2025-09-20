DE
FR

Dans son quartier de prédilection
Le conseiller national UDC Alfred Heer serait décédé après une virée nocturne dans un bar zurichois

Le conseiller national UDC zurichois Alfred Heer est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, après être sorti dans son quartier de prédilection, la Langstrasse.
Publié: 17:04 heures
Le conseiller national zurichois Alfred Heer est décédé.
Photo: keystone-sda.ch
Céline Zahno et Karin Frautschi

Le conseiller national zurichois Alfred Heer est mort. Le célèbre politicien de l'Union démocratique du centre (UDC) est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé vendredi le média en ligne «Inside Paradeplatz». L'homme politique était âgé de 63 ans.

La police municipale de Zurich confirme qu'elle est intervenue dans la nuit de jeudi à vendredi pour une urgence médicale dans le quartier du Kreis 4.

«Beaucoup de voitures de police et d'ambulances»

«Sur place, seul le décès de l'homme a pu être constaté», indique la police municipale. «Une enquête a été ouverte par la police municipale de Zurich et le ministère public de Zurich.»

L'homme politique est donc mort dans le quartier du Kreis 4, plus précisément à la Müllerstrasse. Une témoin raconte qu'elle y a vu jeudi soir de très nombreuses voitures de police et des ambulances. Les forces d'intervention y sont restées longtemps.

Alfed Heer connaissait ce quartier remplis de bars comme sa poche. Il s'y rendait souvent, notamment avec ses collègues de parti. Ce fils de policier a grandi dans le quartier de la Langstrasse, c'est là qu'il a commencé à faire de la politique. Plusieurs personnes dans les bars et dans les rues avec lesquelles Blick s'est entretenu vendredi connaissaient le conseiller national et expriment leur tristesse et leur consternation.

Il était à vélo jeudi soir, raconte une habitante du quartier. Plus tard dans l'après-midi, il se serait rendu dans l'un de ses établissements habituels, le Vasco's Bar, où il serait apparemment resté jusque tard. «Tout semblait normal», dit-elle.

C'est ici, au Vasco's Bar, qu'Alfred Heer s'est rendu plus tôt dans la soirée.
Photo: Google Streetview

«Fredi» était bien connu dans le quartier. Il s'y rendait souvent, explique une autre femme à Blick. Plus tard dans la soirée, Alfred Heer se serait déplacé. C'est là qu'un employé d'un bar a vu deux policiers entrer dans l'établissement Don Miguel vers 23 heures. On ne sait pas exactement dans quel établissement s'est déroulée l'intervention des secours.

C'est à la Müllerstrasse dans le quartier de la Langstrasse à Zurich que l'homme politique est décédé jeudi soir.
Photo: Blick

Figure éminente de l'UDC

Alfred Heer était conseiller national depuis 2007. Il était l'une des figures les plus célèbre de l'UDC zurichoise. Il a dirigé le parti cantonal jusqu'en 2016. Le Zurichois a donc été actif en politique au niveau de la ville, du canton et du pays.

L'homme politique était membre de la délégation suisse au Conseil de l'Europe depuis 2011 et en a été le président de 2016 à 2018. Au Conseil national et au Conseil de l'Europe, Alfred Heer défendait une politique clairement pro-israélienne. Il s'était d'ailleurs rendu à plusieurs reprises en Israël.

Il était notamment connu pour ses positions fermes et ses déclarations choc. Au sein du parti, il avait ses propres opinions et se démarquait régulièrement des autres. Il a par exemple qualifié de «gaga» la chanson de campagne de l'UDC en 2015. Au Conseil de l'Europe, il s'était fortement engagé pour l'élection de l'ancien conseiller fédéral Alain Berset au poste de secrétaire général.

Le Zurichois avait la double nationalité suisse et italienne. Il possédait une petite entreprise d'informatique avec son collègue du Conseil national Mauro Tuena. Alfred Heer laisse derrière lui une fille adulte. 

