DE
FR

Tué par un policier à la gare de Morges
Un nouveau rapport remet en question la légitime défense dans l'affaire Nzoy

Un nouveau rapport remet en question la légitime défense des agents dans l'affaire Nzoy. L'analyse vidéo et les reconstructions 3D suggèrent qu'il fuyait et n'attaquait pas lors des tirs fatals en 2021. Cette révélation pourrait influencer la réouverture de l'enquête.
Publié: il y a 55 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Partager
Écouter
Nico Alexandroff de Border Forensics (à g.) a présenté les détails de l'analyse vidéo à la presse.
Photo: GABRIEL MONNET
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Nzoy, le Zurichois décédé en 2021 à la gare de Morges (VD) des tirs de la police, n'était pas en train d'attaquer les forces de l'ordre, mais de fuir, indique un nouveau rapport. Cet élément contredit la thèse de la légitime défense des policiers, retenue jusque-là.

A lire aussi
Retour sur une série d'affaires impliquant la police vaudoise
Huit morts en 10 ans
Retour sur une série d'affaires impliquant la police vaudoise
Violences policières sur Vaud: les collectifs s'unissent contre l'impunité
Cinq décès depuis 2016
Violences policières sur Vaud: les collectifs s'unissent contre l'impunité

Selon une analyse vidéo combinée à des reconstructions en 3D, «les mains de Nzoy étaient ouvertes juste avant que les deux premiers coups de feu ne soient tirés sur lui. Il était donc hautement improbable qu'il tenait un couteau à ce moment-là», indique l'agence de recherche et d'investigation Border Forensics, dont le rapport a été présenté à la presse lundi au théâtre de Vidy. 

Fruit d'un travail de deux ans en collaboration avec la commission indépendante sur la mort de Roger Nzoy Wilhelm, cette contre-enquête avait pour objectif de «produire une analyse détaillée des événements» ayant mené à la mort de Nzoy. L'affaire avait dans un premier temps été classée à la fin novembre 2024. Le Tribunal cantonal vaudois avait toutefois décidé en mai dernier de rouvrir l'enquête.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus