Plombée par les taxes de Trump, le SMI lâche plus de 2% à l'ouverture!

La Bourse de Zurich reculait de plus de 2% dans les premiers échanges lundi, réagissant à l'annonce par Donald Trump de l'entrée en vigueur dès le 7 août d'une surtaxe de 39% pour les produits suisses aux Etats-Unis, davantage que prévu.

Vers 9h02, juste après l'ouverture, le SMI perdait 2,18% à 11.577,20 points. Les valeurs horlogères et du luxe, ainsi que les titres pharmaceutiques étaient particulièrement bousculés par le niveau inattendu des taxes imposées aux exportations helvétiques.

En raison de la fête nationale, les marchés n'avaient pas encore réagi aux annonces de Trump (image d'illustration). Photo: keystone-sda.ch

Toutes les actions de l'indice, à l'exception de Swisscom, étaient à la peine au démarrage. Le fabricant d'accessoires informatiques Logitech subissait la plus forte perte, avec une baisse de 3,1%. L'entreprise de logistique Kühne+Nagel perdait, elle, près de 3%. Les valeurs financières UBS et Partners Group, ainsi que le groupe de luxe Richemont enregistraient également des pertes importantes.



La baisse était par ailleurs marquée du côté des trois poids lourds du SMI, Nestlé et Novartis perdant tous deux 1%, et Roche 2,1%. Vendredi dernier, il n'y avait pas eu de négoce boursier en Suisse, fête du 1er août oblige.

Source: AFP