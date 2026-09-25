DE
FR

Marché du travail, langue...
Les moyens pour encourager l'intégration des étrangers augmentent

Le Conseil fédéral veut renforcer l'intégration des étrangers en Suisse. Vendredi, il a demandé un crédit de 334,5 millions de francs pour 2028-2032, contre 250 millions pour la période précédente.
Publié: il y a 17 minutes
Le Conseil fédéral veut renforcer l'intégration des étrangers en Suisse.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'intégration des étrangers devrait disposer de davantage de moyens financiers. Le Conseil fédéral a demandé vendredi un crédit d'engagement de 334,5 millions pour 2028 à 2032, contre 250 millions pour la période précédente.

L'augmentation du crédit est notamment liée au nombre de bénéficiaires plus important. Ainsi, 66,9 millions par an (+5,4) seront consacrés aux mesures d'encouragement de l'intégration.

Potentiel pour le marché du travail

La Confédération engagera également 29,6 millions par an pour des programmes et des projets d'importance nationale. Il s'agit notamment de mieux utiliser le potentiel offert par les travailleurs présents en Suisse.

Les cantons recevront eux 37,3 millions par an pour leurs programmes d'intégration. Ceux-ci concernent en particulier l'apprentissage d'une langue nationale, l'information ou des conseils sur le marché du travail.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Grapes,Agriculture,,Food,Business.,Farmer,Harvesting,Fruits,For,Wine,Production
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus