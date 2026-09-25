Le Conseil fédéral veut renforcer l'intégration des étrangers en Suisse. Vendredi, il a demandé un crédit de 334,5 millions de francs pour 2028-2032, contre 250 millions pour la période précédente.

Les moyens pour encourager l'intégration des étrangers augmentent

Les moyens pour encourager l'intégration des étrangers augmentent

ATS Agence télégraphique suisse

L'intégration des étrangers devrait disposer de davantage de moyens financiers. Le Conseil fédéral a demandé vendredi un crédit d'engagement de 334,5 millions pour 2028 à 2032, contre 250 millions pour la période précédente.

L'augmentation du crédit est notamment liée au nombre de bénéficiaires plus important. Ainsi, 66,9 millions par an (+5,4) seront consacrés aux mesures d'encouragement de l'intégration.

Potentiel pour le marché du travail

La Confédération engagera également 29,6 millions par an pour des programmes et des projets d'importance nationale. Il s'agit notamment de mieux utiliser le potentiel offert par les travailleurs présents en Suisse.

Les cantons recevront eux 37,3 millions par an pour leurs programmes d'intégration. Ceux-ci concernent en particulier l'apprentissage d'une langue nationale, l'information ou des conseils sur le marché du travail.