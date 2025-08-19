DE
FR

Repris de Swiss
Edelweiss s'équipe de nouveaux Airbus A320

Edelweiss, filiale de Swiss, élargit sa flotte avec deux Airbus A320. La compagnie aérienne de vacances prévoit d'acquérir 16 appareils similaires d'ici 2026, dont un A320neo plus économe en carburant.
Publié: il y a 38 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Partager
Écouter
Edelweiss, filiale de Swiss spécialisée dans les vols de vacances, a étoffé sa flotte d'avions avec l'acquisition de deux Airbus.
Photo: ENNIO LEANZA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La compagnie aérienne Edelweiss, filiale de Swiss spécialisée dans les vols de vacances, a étoffé sa flotte d'avions avec l'acquisition de deux Airbus court et moyen-courrier, un A320 et un A320neo.

A lire aussi
Certaines compagnies aériennes utilisent ces astuces pour ne pas vous indemniser
Ne vous faites pas avoir!
Certaines compagnies aériennes n'indemnisent pas leurs passagers
Voici les compagnies aériennes les moins fiables
Retards et annulations
Quelles sont les compagnies aériennes les moins fiables?

Repris de Swiss

Les deux avions sont repris de Swiss et rejoindront la flotte d'Edelweiss à partir d'octobre, a précisé la société qui prévoit de s'équiper au total avec 16 appareils de ce type d'ici avril 2026.

L'A320neo («new engine option»), le premier de ce type acquis par Edelweiss, consomme jusqu'à 20% de kérosène en moins comparé aux appareils de la génération précédente, selon le constructeur européen. Ce monocouloir peut transporter jusqu'à 194 passagers sur une distance maximale de 3400 miles nautiques (près de 6300 km).

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus