Au moins 11 personnes meurent dans l'incendie d'un bar karaoké à Hanoï

Un incendie meurtrier dans un bar karaoké de Hanoï a fait 11 morts et 2 blessés jeudi soir. La police soupçonne un acte criminel et a arrêté un suspect. Les secours ont réussi à sauver sept personnes du bâtiment en flammes.

L'immeuble est noirci et a été en grande partie détruit par les flammes. Selon des témoins, le feu était d'une telle ampleur que personne n'avait osé tenter de secourir les personnes à l'intérieur. Photo: Hau Dinh

ATS Agence télégraphique suisse

Onze personnes sont mortes et deux autres ont été blessées jeudi dans l'incendie d'un bar karaoké de Hanoï, a indiqué la police. Les enquêteurs privilégient la piste d'un acte criminel et ont arrêté un suspect. L'immeuble, situé dans l'ouest de la capitale du Vietnam, est noirci et a été en grande partie détruit par les flammes, selon des images publiées par les médias d'Etat, qui montrent aussi des tas de métal tordu éparpillés à proximité.

La police a indiqué avoir été avertie de l'incendie vers 23h00 (17h00 suisses), alors que le bâtiment comptait «de nombreuses personnes piégées» en son sein. Les secouristes se sont précipités sur les lieux et ont réussi à sortir des lieux sept personnes vivantes, dont deux ont été transportées à l'hôpital.

Un suspect arrêté

Onze personnes ont été retrouvées mortes. «La police soupçonne que le café a été (délibérément) incendié», et «a arrêté l'auteur», a indiqué dans un communiqué la police de Hanoï. Des témoins ont indiqué aux médias d'Etat que le feu était d'une telle ampleur que personne n'avait osé tenter de secourir les personnes à l'intérieur.

«On a crié pour appeler les victimes coincées, mais nous n'avons entendu personne appeler à l'aide depuis le bâtiment» a indiqué Nguyen Minh Hung, qui se trouvait à proximité, au journal vietnamien Dan Tri.