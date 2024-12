Une boutique de mariage visée dans l'explosion meurtrière d'un immeuble

Une explosion meurtrière à La Haye visait une boutique de mariage. La police néerlandaise enquête sur l'incident qui a fait six victimes et lance un appel à témoins. Trois suspects ont été arrêtés en lien avec cette tragédie.

Photo: KEYSTONE/EPA/JOSH WALET

ATS Agence télégraphique suisse

La police néerlandaise a annoncé mardi que l'explosion qui a provoqué l'effondrement d'un immeuble à La Haye, causant la mort d'au moins six personnes, visait une boutique de mariage située au rez-de-chaussée.

«Des éléments de l'enquête indiquent actuellement que l'explosion visait un magasin de mode nuptiale situé au rez-de-chaussée» du bâtiment, a déclaré Tom Verhoeff, un porte-parole de la police, sans donner plus de précisions. «Bien entendu, nous sommes en contact avec les responsables de cette entreprise», a ajouté M. Verhoeff dans une émission télévisée d'appels à témoins, Opsporing Verzocht. «Nous lançons un appel urgent à toute personne ayant plus d'informations sur ce qui pourrait se passer autour de ce magasin ou ce lieu», a-t-il poursuivi.

Au moins six personnes ont été tuées après une explosion et un incendie qui ont causé l'effondrement d'un immeuble d'appartements à La Haye samedi. Trois personnes décédées faisaient partie de la même famille: un homme et une femme âgés respectivement de 45 et 41 ans, et leur fille de 17 ans. Un garçon de huit ans est le seul survivant de cette famille. Les trois autres victimes étaient des hommes âgés de 31, 44 et 63 ans.

Trois arrestations

La police a annoncé avoir arrêté lundi soir trois personnes soupçonnées d'être impliquées. Les autorités ont également indiqué avoir saisi plusieurs voitures, laissant entendre qu'elles n'excluaient pas d'autres arrestations. Elles ont précisé avoir reçu des informations après un appel lancé par la police au sujet d'une voiture qui a été vue s'éloignant à toute vitesse des lieux après l'explosion.

L'immeuble était occupé par des magasins au rez-de-chaussée et cinq appartements sur deux étages. La police néerlandaise a constaté en octobre une forte augmentation du nombre d'incidents impliquant des explosifs visant des habitations et des entreprises.

L'année dernière, de tels incidents se sont produits deux fois plus par rapport à l'année précédente. Cette année, la tendance à la hausse se poursuit, avec 768 incidents impliquant un explosif répertoriés fin octobre, contre 497 l'an dernier à la même période, a rapporté la chaîne publique NOS.