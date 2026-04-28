Des restes humains ont été découverts à Engwang (TG), où un homme de 50 ans a été arrêté mardi, soupçonné de meurtre. Une femme de 51 ans, disparue en janvier, vivait en couple avec lui.

Un homme arrêté le matin en Thurgovie, des restes humains découverts dans l'après-midi

Un homme arrêté le matin en Thurgovie, des restes humains découverts dans l'après-midi

ATS Agence télégraphique suisse

Des restes humains ont été trouvés mardi sur une propriété du hameau d'Engwang, sur la commune de Wigoltingen (TG), où un Suisse de 50 ans a été arrêté le matin même. L'homme est fortement soupçonné d'avoir tué une femme portée disparue depuis le début de l'année.

La police thurgovienne était à pied d'œuvre depuis mardi matin à Engwang pour saisir des éléments de preuve. Dans l'après-midi, elle a trouvé des restes humains sur la propriété, annoncent le parquet et la police cantonale dans un communiqué commun.

L'identification des restes humains est en cours par l'Institut de médecine légale. Le parquet thurgovien a ouvert une enquête contre le Suisse, suspecté de meurtre. L'opération de perquisition se poursuit dans le but d'obtenir d'autres preuves.

En janvier dernier, une femme de 51 ans a été signalée disparue. Depuis, le ministère public et la police cantonale mènent des investigations approfondies pour faire toute la lumière sur cette disparition.

Ils seraient en couple

Selon un porte-parole du parquet thurgovien contacté par Keystone-ATS, l'homme arrêté et la femme de 51 ans étaient en couple. Selon la presse locale, l'auteur présumé et la femme disparue vivaient ensemble sur la propriété.

La disparition a été signalée par des proches de la femme. Le porte-parole n'a pas précisé si le suspect était connu des services de police.