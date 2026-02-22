DE
Sauvé in extremis
Homme dans un état critique après une plongée dans le lac de Lugano

Un homme de 57 ans a été secouru dimanche dans le lac de Lugano, à Riva San Vitale. Héliporté à l'hôpital, son état reste critique après un accident de plongée.
Publié: il y a 25 minutes
Un homme a été héliporté après un accident de plongée dans le lac de Lugano.
Photo: Shutterstock
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 57 ans a rencontré des difficultés dimanche lors d’une plongée dans le lac de Lugano, dans le canton du Tessin. Ses compagnons de plongée l’ont sorti de l’eau. Dans un état critique, il a ensuite été héliporté vers un hôpital.

L’homme, de nationalité italienne, plongeait près du rivage sur le territoire de la commune de Riva San Vitale, en compagnie d’un groupe de quatre plongeurs. Pour des raisons encore inconnues qu'une enquête devra déterminer, il a rencontré des difficultés, a indiqué la police cantonale tessinoise dans un communiqué.

Ses compagnons l’ont ramené à la surface, puis sur la rive et ont tenté de le réanimer. Les secours ont ensuite pris le relais. Selon les médecins, le pronostic vital du plongeur est engagé.

