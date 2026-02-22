ATS Agence télégraphique suisse
Un homme de 57 ans a rencontré des difficultés dimanche lors d’une plongée dans le lac de Lugano, dans le canton du Tessin. Ses compagnons de plongée l’ont sorti de l’eau. Dans un état critique, il a ensuite été héliporté vers un hôpital.
L’homme, de nationalité italienne, plongeait près du rivage sur le territoire de la commune de Riva San Vitale, en compagnie d’un groupe de quatre plongeurs. Pour des raisons encore inconnues qu'une enquête devra déterminer, il a rencontré des difficultés, a indiqué la police cantonale tessinoise dans un communiqué.
Ses compagnons l’ont ramené à la surface, puis sur la rive et ont tenté de le réanimer. Les secours ont ensuite pris le relais. Selon les médecins, le pronostic vital du plongeur est engagé.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière