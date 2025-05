Terroir Plus de 12'000 visiteurs à la 8e Fête de la Tête de Moine

La 8e Fête de la Tête de Moine qui s'est tenue samedi et dimanche à Bellelay dans le Jura bernois, a attiré plus de 12'000 visiteurs. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et Markus Ritter étaient présents.