1/5 Les jours de la fromagerie Arni dans l'Emmental bernois sont probablement comptés. Photo: Emmentaler Switzerland

Nathalie Benn

Les entreprises fromagères suisses traversent une période difficile. En mars, les responsables de la célèbre fromagerie de démonstration de l'Emmentaler d'Affoltern (BE) ont annoncé l'arrêt de leur production pour fin juin. Et, selon la «Berner Zeitung», une autre fromagerie de l’Emmental est aujourd'hui sur le point de fermer ses portes.

L'avenir de la fromagerie Chäsi Arni (BE), qui est particulièrement appréciée des promeneurs, s'annonce sombre. La raison: le groupe Cremo de Fribourg, qui achetait jusqu'ici l'Emmental AOP d'Arni, a mis fin l'année dernière à son approvisionnement de ce fromage à trou. En effet, en avril dernier l'entreprise laitière a complètement abandonné le secteur de l'Emmental, ce qui a des répercussions sur la fromagerie d'Arni.

Rupture de contrat

En effet, Cremo a résilié le contrat d'achat avec la coopérative fromagère d'Arni, comme l'a confirmé à la presse son président, Samuel Schenk. Malgré des efforts intensifs, il n'a pas trouvé de nouveaux acquéreurs. Sauf si miracle, cette petite entreprise de cinq personnes devra interrompre sa production dans trois semaines, et ce, au plus tard en août.

Le cas de cette fromagerie illustre les défis auxquels sont confrontés les producteurs traditionnels d’Emmental en Suisse: une production et des ventes en baisse. Le fromage suisse doit ainsi affronter la concurrence d'alternatives moins coûteuses.

Le fromage perd son origine contrôlée

Une situation qui a été mise à mal par une récente décision de l'Union européenne (UE). En 2023, l'UE a reclassé le terme «Emmental» en tant que dénomination générique, ce qui signifie non seulement que «l'Emmental» n'a plus besoin d'être produit en Suisse, mais que cette appellation ne peut plus être protégée en tant que marque dans l'UE.

L'inflation et la force du franc suisse ont également renchéri ce produit phare des exportations, freinant encore davantage la demande. Selon Switzerland Cheese Marketing, l'organisation faîtière de l'industrie fromagère suisse, la Suisse a exporté 8995 tonnes d'Emmental en 2023, contre 7943 tonnes l'année précédente – soit une baisse d'environ 12%.

Résultat: plusieurs producteurs d’Emmental disparaissent. En avril 2024, la fromagerie Neudorf à Beromünster (LU), l'une des plus grandes structures de production d’Emmental en Suisse, a définitivement fermé ses portes. Le même sort a frappé la fromagerie familiale de Sagen (LU), rapporte la «Luzerner Zeitung». De plus, depuis fin 2023, plus aucun fromage d'Emmental n'est produit à Riggisberg, dans le canton de Berne, selon la «Bauern Zeitung».