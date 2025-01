0:11 Images choquantes: Une vidéo montre la tentative de féminicide à Lausanne

Une femme crie à l'aide, mais personne n'intervient... Blick s’est procuré une vidéo montrant la tentative de féminicide survenue à l’aube de ce mardi 21 janvier, sur le chemin de la Prairie à Malley (Lausanne).

Sur les images tournées en pleine rue aux alentours de 7h du matin, on distingue une femme à terre. Un homme fait peser tout son poids sur elle, avant de lui asséner plusieurs coups à l'abdomen, visiblement à l'aide d'un couteau.

Au total, durant les 11 secondes que dure la scène, l'auteur des faits assène au moins sept coups de lame. À plusieurs reprises, la victime appelle à l'aide les personnes qui assistent à la scène. Mais personne ne s’interpose entre l’agresseur et sa victime au moment où cette dernière est sauvagement poignardée. Un homme filme et précise que la police est en chemin.

Filmer plutôt qu'aider

Ces images illustrent le témoignage qu’a confié une voisine à Blick. Du haut de son balcon, duquel elle s'est approchée car elle entendait des cris, cette mère de famille voit «une personne par terre en train de se faire taper». Un élément la choque d'autant plus: «Autour, les gens étaient sur leur téléphone en train de filmer, plutôt que d’essayer de l'aider.»

Débat pour désarmer la police Le secrétaire général des Jeunes UDC Vaud, Enzo Malorgio, a partagé un extrait de cette vidéo sur Twitter. Il fait le lien avec le postulat du conseiller communal lausannois Ilias Panchard. Le Vert veut désarmer la police municipale lausannoise, ce que le jeune UDC considère comme une trahison à la sécurité publique. Le conseil communal a accepté le texte. Sur X, le débat est vif et de nombreux détracteurs de l’élu Vert expriment un sentiment d’insécurité grandissant dans la capitale vaudoise. Le secrétaire général des Jeunes UDC Vaud, Enzo Malorgio, a partagé un extrait de cette vidéo sur Twitter. Il fait le lien avec le postulat du conseiller communal lausannois Ilias Panchard. Le Vert veut désarmer la police municipale lausannoise, ce que le jeune UDC considère comme une trahison à la sécurité publique. Le conseil communal a accepté le texte. Sur X, le débat est vif et de nombreux détracteurs de l’élu Vert expriment un sentiment d’insécurité grandissant dans la capitale vaudoise. plus

La mère de famille relativise, au vu du fait que l'auteur des violences disposait selon la police d'une arme à feu et d'une arme blanche: «Si les gens gardaient une certaine distance, c’est qu’il y avait quelque chose à craindre. Mon propre conjoint a voulu descendre pour l'aider, mais je l’ai convaincu de ne pas y aller.»

Deux hommes sont intervenus et ont fini blessés

Tout le monde n'est pas resté inactif. Deux personnes héroïques se sont interposées et ont été blessées à l’arme à feu. Mais on ne sait pas si elles sont intervenues avant ou après la scène montrée dans la vidéo. Le déroulé des événements est difficile à suivre. «Il y a eu plusieurs aller-retours, révèle la voisine. On n’a pas tout compris, à part qu'il s'agissait d'une femme en situation de détresse. C’est inquiétant, on n'est pas à l’abri que ça arrive à nouveau.»

1/4 Trois blessés sont à déplorer, après la tentative de féminicide d'un Suisse de 53 ans, qui a fait usage d'une arme à feu et d'une arme blanche. Photo: Thierry K. / DR

La victime aurait été résidente – ou du moins, se serait réfugiée – dans le centre d'accueil pour femmes battues Malley Prairie. Contacté ce mardi, ce foyer ne souhaite faire aucun commentaire. L’homme a été interpellé dans la matinée par les forces de l'ordre, qui ont déployé un important dispositif. Le Ministère public a pu confirmer à Blick que l'homme arrêté n'était pas soumis à une mesure d'éloignement. Il ne portait pas non plus de bracelet électronique.

Une enquête a été ouverte, menée par la police judiciaire lausannoise, en collaboration avec la police scientifique cantonale vaudoise. Le procureur en charge du dossier s'est rendu sur les lieux dans la journée. La rue a dû être bloquée, mais la police a mis fin à son intervention, après une minutieuse récolte de preuves, autour de 10h30.