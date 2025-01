Un important dispositif policier a été déployé au chemin de la Prairie à Lausanne ce mardi matin. L’auteur d'une tentative de féminicide a fait trois blessés, dont sa conjointe et deux voisins ayant tenté d'intervenir. Il a pu être interpellé peu après.

Coups de feu et arme blanche

Trois blessés à Lausanne, par balle et par arme blanche. L'auteur d'une tentative de féminicide a pu être interpellé. Photo: DR/Léo Michoud

Léo Michoud Journaliste Blick

L'acte de violence perpétré ce matin dans l'Ouest lausannois était une tentative de féminicide au sein d'un couple. La police a apporté des détails à l'affaire et au témoignage d'une voisine recueillis par Blick. Elle déplore au total trois blessés et a mis la main sur l'auteur des faits.

Peu après 7h ce mardi 21 janvier, la Centrale vaudoise de police est informée «d’une violente agression et de coups de feu tirés au chemin de la Prairie à Lausanne». Elle déploie un important dispositif et rencontre une première victime, «qui s’était réfugiée au Centre d’accueil Malley-Prairie», un foyer d'accueil pour femmes battues situé non loin du quartier réveillé par les coups de feu.

Cette victime est une Suissesse de 40 ans domiciliée à Lausanne. «Cette dernière, a été blessée à l’abdomen par arme blanche, détaille la police. Elle a été prise en charge par une ambulance et conduite en milieu hospitalier dans un état grave.»

Deux autres blessés se trouvaient sur le chemin de la Prairie. Il s'agit de deux quinquagénaires, dont au moins un voisin, qui ont cherché à porter assistance à la femme. Le premier, un homme de 50 ans originaire d’Espagne, a été blessé «à l’avant-bras par balle et par arme blanche». Le deuxième est un Suisse de 45 ans et a été légèrement blessé à la cuisse. «Leurs jours ne sont pas en danger», assure la police.

L’auteur des faits, un Suisse de 53 ans domicilié à Lausanne, «a pris la fuite à vélo avant l’arrivée des forces de l’ordre». Il a pu être rapidement interpellé par les forces de l'ordre sur la commune de Prilly grâce au dispositif mis en place.

Une enquête est en cours, sous la conduite du Ministère public. «Des premiers éléments d’enquête, il s’agirait d’une tentative d’homicide perpétrée au sein d’un couple. Les deux autres victimes ont été blessées en tentant de s’interposer», détaille le communiqué. Une quarantaine de policiers sont intervenus, dont des membres des unités d'intervention. Une cellule psychologique a également été mise en place.