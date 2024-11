Au programme de ce lundi 18 novembre: les bracelets électroniques sous-utilisés, 5 élus UDC sur le banc des accusés, un procès qui mêle la famille royale saoudienne, les polices cantonales ringardes et pour finir du foot avec la Nati.

Pour Jessica Jaccoud, conseillère nationale vaudoise, les autorités n'en font pas assez pour lutter contre les violences conjugales. Photo: keystone-sda.ch

Bon lundi! Pour bien commencer cette nouvelle semaine, Blick, avec l'appui de l'ATS, vous a concocté un florilège des actualités suisses de ce 18 novembre. On y va:

1 Jessica Jaccoud s'inquiète

Selon les cantons, les bracelets électroniques, qui doivent tenir les hommes violents éloignés de leur femme et de leurs enfants, sont encore peu utilisés dans les cas de violences conjugales, remarque la conseillère nationale Jessica Jaccoud (PS/VD) dans «ArcInfo», le «Nouvelliste» et «La Côte». Or, cette mesure a été introduite dans le Code civil suisse en janvier 2022 (art. 28c). Pour la politicienne, «c'est inquiétant parce que pendant ce temps, le nombre de féminicides, lui reste stable.»

2 Une levée d'immunité pour 5 élus UDC?

La commission de l'immunité du Conseil national se prononce lundi sur une levée d'immunité de cinq parlementaires fédéraux de l'Union démocratique du centre (UDC). Les conseillers nationaux Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS) avaient eu une altercation avec des policiers fédéraux au palais fédéral lors d'une visite du président du Parlement ukrainien. Une plainte a été déposée. Le ministère public bernois examine quant à lui si la campagne de l'UDC de l'an dernier comportant le slogan «nouvelle normalité?» a enfreint la norme anti-discrimination. Le sénateur Marco Chiesa (TI) et l'ancien député Peter Keller (NW) sont visés. Enfin, le conseiller national Andreas Glarner (AG) fait l'objet d'une procédure pénale suite à un message critique envers l'islam sur le réseau social X. La commission de l'immunité est composée de neuf membres, dont quatre UDC.

3 Un Genevois cible la famille royale saoudienne

Le procès d'un homme accusé d'escroquerie et de gestion déloyale aggravée s'ouvre lundi devant le Tribunal correctionnel de Genève. Il est reproché au prévenu d'avoir grugé un membre de la famille royal saoudienne qui avait sa confiance et d'avoir détourné à son profit plusieurs millions de francs.

4 La police cantonale, has been?

Selon le commandant de la police cantonale d'Argovie, Michael Leupold, 26 polices cantonales ne sont plus adaptées à notre époque. Dans un entretien avec l'«Aargauer Zeitung», il s'est prononcé en faveur d'un seul centre de compétences. Selon Michael Leupold, il serait judicieux de regrouper les compétences, par exemple en matière de surveillance des télécommunications ou d'enquêtes secrètes. «L'échange systématique de données entre les polices cantonales sera la première étape pour remédier au dysfonctionnement du système policier actuel», déclare-t-il à propos de la plateforme policière nationale en projet.

5 Dernier match de la Nati en Ligne des nations

L'équipe suisse de football doit disputer lundi soir à Ténérife dès 20h45 son dernier match de la saison en Ligue des nations. Avec deux points en cinq matches et déjà promise à la dernière place et à la relégation en ligue B, la sélection helvétique dirigée par Murat Yakin doit affronter l'Espagne, championne d'Europe en titre.