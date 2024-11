Les familles royales et très fortunées misent souvent sur la Suisse lorsqu'il s'agit de l'éducation de leurs enfants. C'est dans ce pays que se trouvent non seulement les écoles les plus chères, mais aussi, depuis peu, la «meilleure école» du monde.

1/2 Une année dans l'Institut auf dem Rosenburg coûte 176'000 dollars. Photo: Institut auf dem Rosenberg

Nicola Imfeld

En Suisse, lorsqu'une famille envoie ses enfants à l'école, cela ne coûte en général pas une fortune. Et si l'on veut étudier plus tard, on paie entre 550 et 1200 francs par semestre. Peu importe que ce soit à l'EPFZ, à l'EPFL ou encore à l'Université de Saint-Gall.

Celui qui veut étudier dans la prestigieuse université américaine de Harvard paie tout de même déjà 80'000 dollars par an. Mais c'est toujours nettement moins que dans les cinq écoles les plus chères du monde, toutes situées en Suisse en 2024.

Leurs particularités? Bien qu'elles se trouvent en Suisse, ces écoles sont largement méconnues des habitants. La raison principale? Ce sont toutes des boarding schools, c'est-à-dire des internats privés où les élèves peuvent parfois y dormir et sont pris en charge. Ces écoles ne sont pas pour les enfants à problèmes, mais sont destinées aux riches, les plus riches. Elles s'adresses non seulement aux enfants mais aussi aux jeunes adultes.

L'école saint-galloise se distingue

Aujourd'hui, un nouveau classement montre que l'école la plus chère du monde serait aussi la meilleure: l'Institut auf dem Rosenberg, fondé en 1889.

Cette école privée compte à peine 300 élèves, issus de plus de 50 pays différents. Selon ses propres dires, l'école accorde une grande importance au développement du caractère et une vision globale prônant des valeurs d'intégrité, d'empathie et de responsabilité sociale. Chaque élève bénéficie d'un programme académique personnalisé, conçu pour répondre à ses besoins, ses intérêts et ses ambitions, qu’ils se distinguent dans les domaines académiques, sportifs, artistiques ou entrepreneuriaux.

Un cercle influent

Ce classement a été établi par Premium Switzerland, une entreprise spécialisée dans le conseil éducatif haut de gamme destiné à une clientèle élitiste. L'évaluation s’est concentrée exclusivement sur les écoles privées à travers le monde, excluant des institutions prestigieuses telles que Harvard ou l'EPFL.

Si les diplômes des grandes universités restent plus prisés par les entreprises internationales, les écoles privées se distinguent par la richesse de leur réseau. Ces établissements offrent un avantage stratégique: un accès privilégié à des cercles influents, souvent désigné par l’expression «vitamin B», dont bénéficient les enfants issus de familles fortunées.

176'000 francs par an

D’après Premium Switzerland, le classement repose sur l’analyse de plus de 200 écoles à travers le monde. Les établissements ont été évalués selon plusieurs critères: excellence académique, résultats aux examens, richesse des activités extrascolaires, diversité culturelle et qualité des infrastructures d’hébergement.

Parmi les écoles privées, 20 se hissent dans le top 100. «Notre classement offre aux parents et aux élèves une aide précieuse pour choisir l’internat qui leur correspond. Grâce à notre approche fondée sur des données, nous garantissons une évaluation objective et transparente», affirme Peter Zombori, directeur général de Premium Switzerland.

Cependant, viser l’excellence a un coût : une année à l’Institut auf dem Rosenberg s’élève à 176'000 dollars, soit près de 100 fois plus qu’une année à l’Université de Saint-Gall.