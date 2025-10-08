Au menu de ce mercredi 8 octobre: Temu et l'origine de ses produits «suisses», la polémique du jardin des Xhaka, des succursales d'Hotelplan en sursis, la régulation du loup et enfin, un criminel suédois en Suisse.

Derrière la nouvelle offre de Temu censée promouvoir les fournisseurs européens, se cachent en réalité des entreprises chinoises. Photo: AFP

Pour bien commencer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 8 octobre. C'est parti!

1 Les produits «suisses» de Temu viennent de... Chine

La plateforme du géant chinois du commerce en ligne Temu propose des produits présentés comme suisses mais qui proviennent en réalité de Chine, rapportent les titres Tamedia alémaniques. Le principe du nouveau programme «Local-to-Local» de Temu est que les vendeurs peuvent louer un entrepôt en Europe pour expédier plus rapidement leurs marchandises. Mais cela n’a rien à voir avec une véritable offre de produits locaux ou de nouveaux fournisseurs européens à grande échelle. Tamedia affirme avoir recherché l’origine de plusieurs articles: il s’est avéré que des entreprises chinoises se trouvent derrière ces produits.

2 Le jardin des Xhaka au cœur d’une polémique environnementale

Le défrichage du jardin d’une propriété appartenant à la famille Xhaka à Liestal (BL) a provoqué une vive agitation entre la commune et le canton, rapportent les titres CH Media. Après l’abattage d'arbres, la ville a pris contact avec le propriétaire et a suspendu temporairement toute nouvelle coupe d’arbres, a indiqué le secrétaire municipal Cemi Thoma. Une porte-parole du service cantonal des monuments historiques a estimé que cette démarche «ne correspondait pas à l’esprit ni à l’objectif d’un site inscrit comme digne de protection». «La question de savoir si les arbres ont été abattus sans autorisation fait l’objet d’une enquête», a précisé le responsable communal. Selon les titres CH Media, le propriétaire est une société immobilière au sein de laquelle Taulant et Granit Xhaka siègent au conseil d’administration et dont la présidence est assurée par leur père. L’entreprise a justifié le défrichage par des raisons de sécurité.

3 Des fermetures en vue après le rachat d’Hotelplan

La suppression des doublons après le rachat de la filiale de voyages Hotelplan (Migros) par le groupe touristique Dertour bat son plein, rapporte Blick. Cette réorganisation crée une grande incertitude parmi les quelque 1500 employés et la clientèle. Contrairement à ce qui avait été avancé par les dirigeants, de nombreuses agences «doublons» qui appartenaient jusqu’ici à Hotelplan ou à Kuoni et situées à proximité les unes des autres risquent d’être fermées. 37 des 136 succursales existantes seraient concernées. «Il serait illusoire de croire que tout restera en l’état», a récemment déclaré Christoph Debus, directeur du groupe Dertour, dans la presse spécialisée allemande.

4 La régulation des loups aggraverait les conflits

Isabelle Germanier, directrice romande du Groupe Loup Suisse, estime que la régulation proactive déstabilise des meutes stables et aggrave les conflits. Interrogée par «24 heures», elle prend l'exemple de la meute du Bas-Valais devenue problématique qu’après l’abattage, en janvier 2024, du mâle reproducteur. L’arrivée d’un nouveau mâle plus jeune à la tête de la meute a entraîné une hausse des attaques sur le bétail. Elle plaide le ciblage des individus prédateurs et la préservation des meutes équilibrées, garantes d’une meilleure coexistence avec les troupeaux. Contacté par le quotidien, le service valaisan de la chasse n'a pas souhaité commenter les déclarations «d'une association privée». Sept loups de la meute du Bas-Valais ont été abattus depuis l'autorisation de tir délivrée par Berne le 16 septembre.

5 Un criminel suédois piégé à Zurich

Le Suédois arrêté en juillet à Zurich, l’un des criminels les plus recherchés de Suède, appartient, selon la «Neue Zürcher Zeitung», au réseau suédois Telge. Agé de 19 ans, il a gravi les échelons de cette organisation criminelle. En 2022, il avait été gravement blessé lors d’un attentat dans une petite ville suédoise. Au cours des années suivantes, il aurait continué son ascension au sein du réseau. La raison de sa présence en Suisse demeure inconnue. C’est un contrat de meurtre transmis par ses soins via smartphone qui a mis les enquêteurs sur sa trace.