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Contamination radioactive
Le Tessin parmi les régions suisses les plus touchées par Tchernobyl

Quarante ans après Tchernobyl, la contamination radioactive au Tessin a diminué de moitié grâce à la désintégration physique, ont annoncé jeudi des experts à Bellinzone. En 1986, des pluies avaient favorisé le dépôt de césium dans la région.
Publié: il y a 48 minutes
Après Tchernobyl, le Tessin a été fortement contaminé.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

A la suite de l'accident nucléaire de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986, le Tessin, Saint-Gall et Thurgovie ont été les plus touchés en Suisse en raison des retombées radioactives. Au Tessin, la contamination au césium a diminué de plus de moitié jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à la désintégration physique, ont expliqué les responsables lors d'une conférence de presse jeudi à Bellinzone.

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Le 3 mai 1986, de fortes pluies s'étaient abattues sur le Tessin, permettant le dépôt de substances radioactives, a expliqué Cristina Poretti, responsable de l'organisation nationale chargée des prélèvements et des mesures pour la Centrale nationale d'alarme de l'Office fédéral de la protection de la population.

Ces matières provenaient d’un nuage radioactif qui s’était répandu sur l’Europe après l’accident nucléaire. Là où il a plu, les particules se sont déposées au sol. Au Tessin, des dépôts radioactifs ont ensuite été détectés dans plus de 5000 échantillons de lait, de viande, de fruits et de poisson, a précisé Mme Poretti.

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