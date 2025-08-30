Voici comment obtenir un loyer plus avantageux

Lundi, la Confédération fixera le nouveau taux d'intérêt de référence. S'il baisse, les loyers baisseront également. Et ce, à grande échelle. Mais cela ne se fera pas tout seul.

Les locataires seront attentifs à la décision que prendra l'Office fédéral du logement le lundi 1er septembre 2025. Photo: Sven Thomann

Dorothea Vollenweider

Le lundi 1er septembre, l’Office fédéral du logement (OFL) publiera le nouveau taux d’intérêt de référence. Actuellement fixé à 1,5%, il pourrait baisser. Une bonne nouvelle pour de nombreux ménages locataires. Blick répond aux principales questions sur cette décision à venir.

La décision de l'OFL me concerne-t-elle?

Le taux d’intérêt de référence sert de base pour calculer les loyers en Suisse. Il permet de répercuter l’évolution des taux hypothécaires sur l’ensemble des locataires. Lorsque le taux moyen de toutes les hypothèques baisse, l’OFL ajuste le taux de référence à la baisse.

Le taux d'intérêt de référence baissera-t-il lundi?

Il suffirait d’une diminution de sept points de base du taux moyen des hypothèques pour qu’une baisse intervienne. Mais selon les experts de Raiffeisen, de la ZKB et d’UBS, cela ne devrait pas être le cas le 1er septembre. «Tout cela revient à tirer à pile ou face», estime Claudio Saputelli, spécialiste immobilier chez UBS. Les établissements financiers tablent plutôt sur une baisse d’ici la fin de l’année, à 1,25%.

Qu'est-ce que cela signifie pour mon loyer?

Si le taux reste inchangé, rien ne change pour les locataires. En cas de baisse, ceux-ci peuvent demander une réduction de loyer à leur bailleur. Et cela peut valoir la peine: une baisse de 0,25% du taux de référence ouvre droit à une réduction de 2,9%.

Les bailleurs peuvent-ils refuser la baisse?

Oui, mais seulement en partie. Les bailleurs sont tenus de répercuter la baisse, mais uniquement si les locataires la réclament. Ils peuvent toutefois invoquer le renchérissement ou l’augmentation générale des charges. «Ces facteurs n’ont guère de poids actuellement», note Ursina Kubli, responsable de la recherche immobilière à la Banque cantonale de Zurich. D’une part, parce que la dernière hausse du taux est récente. D’autre part, parce que l’inflation reste faible en Suisse.

De combien le loyer pourrait-il baisser?

Prenons un loyer net de 1700 francs. En supposant qu’il n’y ait pas de renchérissement dans les prochains mois, une baisse en décembre permettrait d’économiser environ 50 francs par mois. Soit 600 francs par an, et 3000 francs sur cinq ans.

Qui aurait droit à un loyer moins élevé?

Tout dépend du contrat de location. Si le loyer est basé sur un taux de référence de 1,75% ou plus, les locataires peuvent déjà demander une baisse. Après une deuxième baisse probable en décembre, près de la moitié des ménages locataires en Suisse pourraient y prétendre, selon la ZKB. Dans le canton de Zurich, où les hausses ont été plus souvent répercutées, ce chiffre grimpe à 70%. Pour les nouveaux locataires en revanche, la situation reste difficile: la pénurie de logements entretient une forte hausse des loyers proposés, relève Raiffeisen dans une récente étude.