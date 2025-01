Attaque brutale à la gare de Granges (SO): un homme de 56 ans a été passé à tabac par quatre inconnus. La victime souffre d'une fracture du nez et de deux yeux au beurre noir. Alors que la police recherche toujours les agresseurs, la victime s'est confiée à Blick.

1/6 Daniel W. a été sauvagement agressé à la gare sud de Granges (SO). Quatre hommes sont désormais recherchés. Photo: Ralph Donghi

Selon la police cantonale soleuroise, une violente agression s'est déroulée mercredi vers 21h30 à la gare sud de Granges (SO). Un homme de 56 ans a été blessé «par quatre hommes actuellement inconnus».

Blick a retrouvé la victime de ce déferlement de violence. Il s'agit de Daniel W.*, qui habite dans la région. Deux jours après l'agression, ses yeux sont encore gonflés. «Et mon nez est cassé», raconte ce serrurier de métier. Son récit est glaçant: «Ils m'ont frappé sans dire un mot.»

Sur la place devant la gare

L'incident s'est produit sur la petite route entre la gare et le musée «Kunsthaus». «Je me promenais avec mon chien et j'avais prévu d'aller à la Migros», se souvient Daniel W. Mais la suite ne s'est pas déroulée comme prévu. «J'ai rencontré des collègues à la gare et, comme ils avaient terminé leur journée de travail, j'ai bu une bière avec eux.»

Daniel W. admet avoir eu plus tard «0,39‰» d'alcool dans le sang. «D'autres personnes se sont jointes à nous. Puis on a beaucoup parlé et le temps passe vite», dit-il.

Le chien a été effrayé

C'est alors que les choses ont dégénéré. Le chien de Daniel W. est effrayé par le bruit. «Il est très craintif, il vient de Roumanie», raconte-t-il. «En principe, je ne le tiens pas en laisse, car il suit bien. Je peux me promener tranquillement avec lui dans Granges.»

Cependant, à cause du bruit, son chien aurait traversé la rue près de la superette «Avec», limitée à 20 km/h, pour se rendre de l'autre côté près du musée. «J'ai appelé le chien et il est revenu tout de suite», raconte Daniel W.

Quatre jeunes hommes sont recherchés

Seulement, «à ce moment-là, un groupe de quatre jeunes hommes est également arrivé. L'un d'eux s'est dirigé vers mon chien, a agité les deux mains devant lui et lui a soufflé dessus.»

Daniel W. poursuit en disant qu'il s'est approché du jeune homme et qu'il voulait en fait juste lui dire de laisser le chien tranquille. «Je ne l'ai que légèrement touché à l'épaule, pas fermement», explique l'homme de 56 ans.

« D'autres se sont joints à lui. J'ai reçu une pluie de coups Daniel W., victime d'une agression à la gare sud de Granges (SO) »

«C'est là qu'il y a eu un 'bang'!» Mais ce n'est pas l'homme devant lui qui frappe Daniel W. en premier, mais un autre membre du groupe. «D'autres se sont joints à lui. J'ai reçu une pluie de coups!»

Daniel W. était «couvert de sang»

Lui-même n'a pas pu se défendre, ni riposter, poursuit Daniel W. Il ne sait pas exactement qui est en train de le frapper, ce n'est pas clair. Daniel W. poursuit: «Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis relevé après l'agression. Si j'ai perdu connaissance, je ne m'en souviens pas. Si c'est le cas, ce n'était que brièvement». Selon lui, il était couvert de sang et l'auteur de l'agression avait disparu.

Daniel W. se rend à l'hôpital pour un examen. «A 3h30, la police m'a ramené chez moi», dit-il. Deux jours plus tard, il ne sait toujours pas si les quatre hommes l'ont frappé ou si certains n'ont pas participé à l'agression. «Je ne les connais pas. Mais il parait qu'un de leurs collègues trainerait souvent à la gare sud.» La police trouvera certainement cet homme – «et ensuite les auteurs», espère celui qui a été frappé.

La police cantonale de Soleure a écrit jeudi: «Les quatre hommes, qui portaient tous une veste noire, ont pu s'enfuir sans être reconnus après l'incident». Et d'ajouter que des témoins sont toujours recherchés. Interrogée par Blick, la police a répondu: «L'enquête sur les auteurs est toujours en cours.»

* Nom connu de la rédaction