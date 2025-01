Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le gérant italien d'un site internet mis en cause dans des agressions et guet-apens homophobes en France, et fermé en juin 2024, a été placé en garde à vue mardi, a indiqué à l'AFP le parquet.

De nationalité italienne, Isaac Steidl est «entendu en garde à vue dans une enquête de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée», a ajouté le parquet français.

Le parquet de Paris avait annoncé le 25 juin 2024 la fermeture du site Coco.fr «connu depuis de nombreuses années comme étant un facilitateur de commission de diverses infractions, notamment des actes de pédocriminalité, de proxénétisme, de prostitution, de viols, de vente de stupéfiants, de guet-apens, voire d'homicides».

Une information judiciaire avait été ouverte le 28 juin notamment pour fourniture d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée.

Le site web était utilisé par Dominique Pelicot

Plus de 23'000 procédures judiciaires en lien avec la plateforme avaient été ouvertes entre janvier 2021 et mai 2024, avait précisé la procureure de la République Laure Beccuau dans un communiqué.

Isaac Steidl, âgé de 44 ans, soupçonné d'être l'administrateur du site, avait déjà été entendu à l'époque en Bulgarie.

Trois de ses proches, soupçonnés d'avoir «exercé un rôle actif dans l'administration de la plateforme ou tiré profit des infractions», avaient aussi été entendus en France et laissés libres à l'issue de leur interrogatoire, selon la procureure.

Dominique Pelicot avait utilisé le site Internet pour contacter plus de 50 personnes pour violer son épouse Gisèle Pelicot, il vient d’être condamné à vingt ans de prison.