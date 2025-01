Agression à l’arme blanche au Centre fédéral d’asile de Bure (JU)

Un résident du Centre d'asile fédéral de Bure (JU) a été blessé mardi au cou lors d'une altercation. Deux suspects ont été arrêtés, et une enquête pour tentative de meurtre est en cours. La victime a été opérée et est hors de danger.

Des investigations complémentaires sont en cours afin d’établir les circonstances précises des faits. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Un résident du Centre d'asile fédéral de Bure (JU) a été blessé d'un coup de couteau au cou mardi vers 13h00, à la suite d'une altercation physique. La victime aurait été prise à partie par d'autres occupants du centre.

Les agents de la police cantonale jurassienne dépêchés sur place ont prodigué les premiers soins à la victime, précise mardi le Ministère public jurassien dans un communiqué. L'homme a par la suite été emmené à l’hôpital où il a subi une opération chirurgicale. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Les investigations ont permis d'identifier deux suspects ayant participé aux faits. Appréhendés, les prévenus seront déférés mercredi au Ministère public, qui ne précise ni l'âge, ni la nationalité des personnes impliquées. Une procédure pénale pour tentative de meurtre a été ouverte.

Des investigations complémentaires sont en cours afin d’établir les circonstances précises des faits, notamment la cause de l'altercation et les mobiles des suspects. La police judiciaire et le service d’identité judiciaire ont participé à l'intervention, précise le communiqué.