Dernière mise à jour: il y a 7 minutes

Swiss réalise des bénéfices records, et pourtant la compagnie aérienne fait face à un problème: des centaines de stewards et d'hôtesses de l'air inutiles. Que se cache-t-il derrière cet excédant?

1/5 Swiss a actuellement trop d'agents de bord et d'hôtesses de l'air. Photo: AFP via Getty Images

Nathalie Benn

Le personnel de Swiss n'est pas épargné par les mauvaises nouvelles: un projet de suppression massive d'emplois au sein du groupe Lufthansa, dont fait partie Swiss, a fuité. Environ un poste administratif sur cinq devrait être supprimé.

Et ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour le personnel. Swiss accumule un surplus de 400 hôtesses et stewards, comme le rapporte la «Schweiz am Wochenende». La compagnie aérienne a communiqué cette information en interne. Le journal estime qu'en décembre, Swiss comptait approximativement 4'800 membres d'équipage de cabine. Cela signifie qu'un steward sur douze est actuellement employé en trop.

Cela va-t-il entraîner des licenciements?

Au cours de son dernier exercice, Swiss a enregistré le deuxième meilleur résultat d'exploitation de son histoire. C'est pourquoi il y a eu une forte augmentation du personnel. La responsable de la communication de Swiss, Meike Fuhlrot, confirme que «au cours des deux dernières années, nous avons recruté de nombreux nouveaux collègues».

«Mais en même temps, nous avons dû réduire le programme de vols ce printemps en raison d'un manque de pilotes», poursuit Meike Fuhlrott. La situation est encore aggravée par des problèmes techniques. De nombreux avions court-courriers ne peuvent pas être utilisés comme prévu, car les moteurs du constructeur américain Pratt & Whitney doivent être entretenus plus souvent que prévu.

La porte-parole de Swiss explique qu'aucune suppression d'emploi n'est prévue pour cette raison. La compagnie aérienne a néanmoins pris des mesures pour réduire les coûts de personnel. D'une part, l'entreprise a décrété un gel des embauches en cabine. D'autre part, les collaborateurs existants peuvent prendre volontairement des vacances non payées ou réduire leur temps de travail.