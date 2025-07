Ces dangers guettent vos animaux domestiques en été

De nombreux chiens aiment se rafraîchir dans l'eau. Mais la baignade comporte aussi des risques pour les quadrupèdes. Photo: IMAGO/Harald Dostal

L'été se montre à nouveau sous son meilleur jour. Des journées ensoleillées, de la chaleur et des heures insouciantes en plein air. Pour beaucoup d'entre nous, il s'agit de la plus belle période de l'année. Mais tout le monde n'apprécie pas la chaleur de la même manière. C'est le cas pour les animaux domestiques. Les espèces détenus dans des enclos ou des cages, comme les oiseaux, les hamsters, les cochons d'Inde ou les lapins, sont particulièrement menacés. Chez les rongeurs, une température de 25 degrés représente déjà une menace.

La chaleur est également dangereuse pour les chiens et les chats, car contrairement aux humains, ils ne peuvent pas réguler leur température corporelle par la transpiration. Les chiens, par exemple, n'ont que peu de glandes sudoripares sur les pattes. En cas de forte chaleur, celles-ci laissent des empreintes humides sur le sol. Le principal moyen de refroidissement pour les chiens en cas d'effort et de chaleur est le halètement. «En respirant rapidement, la langue tirée, l'humidité s'évapore sur la langue et les muqueuses de la bouche et de la gorge, ce qui extrait de la chaleur du corps», explique Katrin Planzer, vétérinaire spécialisée dans les petits animaux FVH à la clinique vétérinaire Obergrund de Lucerne. «Comme beaucoup de liquide est perdu, il est très important de toujours laisser suffisamment d'eau à disposition du chien.»

Les chiens à tête courte sont particulièrement menacés

La vétérinaire explique ce à quoi les propriétaires de chiens doivent faire attention en cas de chaleur. Elle souligne toutefois que ces informations ne sont pas exhaustives et recommande de consulter un vétérinaire en cas de questions ou de doutes.

«La résistance à la chaleur des chiens varie d'une race à l'autre, chaque animal réagit différemment», explique Katrin Planzer. Selon elle, les races à tête courte comme les carlins ou les bouledogues sont particulièrement menacées. «Les coups de chaleur et l'hyperthermie menacent rapidement, surtout lorsque les températures dépassent 27 degrés.» Selon la Lucernoise, les signes suivants peuvent indiquer un coup de chaleur: halètement important, respiration rapide et superficielle pouvant aller jusqu'à la détresse respiratoire, diarrhée, vomissements, troubles de l'équilibre ou apathie. Les problèmes circulatoires se manifestent souvent par des muqueuses très rouges, pâles ou bleutées. «Une urgence aiguë», prévient-elle, en conseillant de se rendre immédiatement chez un vétérinaire.

Selon la gravité des symptômes, l'animal atteint devrait premièrement être placé dans un endroit frais. «Installer des ventilateurs, refroidir les pattes, les jambes et le ventre avec de l'eau tiède et placer le chien sur une serviette humide. Mais ne le couvrez surtout pas, la chaleur doit pouvoir s'échapper», explique l'experte. «Des sources de refroidissement sur le ventre, les aisselles et les pattes arrière apportent une aide supplémentaire. Mais en cas de doute, toujours consulter un vétérinaire!»

Pour éviter ce genre de problèmes, Katrin Planzer recommande de toujours éviter la chaleur de midi et de reporter les promenades en début de matinée ou le soir. Si cela n'est pas possible, il faut éviter l'asphalte chaud. Au soleil, il peut chauffer à plus de 50 degrés et provoquer des brûlures douloureuses aux pattes. La vétérinaire recommande la règle des sept secondes: «Posez le dos de votre main sur le sol, s'il fait trop chaud pour vous, il en va de même pour les pattes de votre chien.»

Des chaussures de protection pour les pattes ou des promenades exclusivement sur des chemins herbeux ou forestiers constituent des alternatives. Avec sa propre chienne Ivy, un Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Katrin Planzer se rend à la lisière de la forêt avec son vélo.

Après avoir gambadé, les tapis réfrigérants, les pataugeoires, les tapis à lécher congelés ou les glaces pour chiens à base de cottage cheese et de yaourt (de préférence sans lactose) peuvent apporter un peu de fraîcheur. «Et le brossage et la coupe des poils longs réduisent la densité du pelage», explique la vétérinaire. Une coupe courte n'est toutefois pas recommandée, car le pelage protège du soleil.

Les chats cherchent l'ombre

Les chats supportent mieux la chaleur que les chiens. Mais ils peuvent aussi avoir trop chaud, car ils n'ont aussi que peu de glandes sudoripares, principalement sur les pattes. Ils régulent la température avant tout par un comportement adapté. Ils recherchent de manière autonome des endroits frais, où ils prennent souvent soin de leur pelage, car l'évaporation de la salive a un effet rafraîchissant. Ils ne halètent qu'exceptionnellement.

Lorsqu'il fait chaud, les chats devraient avoir accès à des pièces obscurcies et fraîches. Ils utilisent instinctivement les lieux de retraite comme les salles de bain, les caves ou les endroits ombragés de la maison. Ceux qui le souhaitent peuvent leur proposer un linge humide pour rafraîchir leurs pattes. Les chats d'extérieur se couchent sous les buissons et les arbres ou sur des dalles de pierre et des murs frais. Mais il est toujours important de mettre de l'eau fraîche à disposition: au moyen de fontaines ou de plusieurs bols d'eau. La vétérinaire recommande également un brossage régulier, ce qui réduit le sous-poil et favorise la régulation thermique.

Prudence avec l'eau

Revenons aux chiens. De nombreuses races aiment se rafraîchir dans l'eau. C'est le cas d'Ivy, quatre ans et demi, très avide d'apprendre, qui, comme la plupart des golden retrievers, aime sauter dans les fontaines, les ruisseaux ou les lacs. Mais attention, «la baignade comporte aussi des risques», prévient Katrin Planzer. Si le chien avale trop d'eau, par exemple en jouant à la balle, cela peut entraîner une intoxication. «Les chiens ne boivent que lorsqu'ils ont soif. Mais lorsqu'ils jouent ou pataugent, ils avalent souvent inconsciemment trop d'eau.»

Une intoxication par l'eau se manifeste notamment par une faiblesse, des vertiges, des muqueuses claires, des pupilles dilatées, des vomissements, des convulsions ou des troubles de la coordination. Il s'agit également d'une urgence qui doit être traitée le plus rapidement possible par un vétérinaire. Dans le pire des cas, la mort peut survenir. Les remèdes de grand-mère comme les tiges de sel peuvent faire l'affaire en cas d'urgence, mais ne remplacent pas une aide professionnelle.

Les eaux stagnantes sont également à aborder avec beaucoup de prudence. Ces dernières peuvent contenir des algues bleues. Elles se reconnaissent à leurs stries bleu-verdâtre et sont extrêmement toxiques pour les chiens.

Attention aux tiques

Les tiques représentent également un danger pour les chiens et les chats. «En raison du réchauffement climatique, elles sont aujourd'hui actives presque toute l'année, les premières traces apparaissent dès le mois de janvier», explique Katrin Planzer. Il est donc d'autant plus important de se protéger efficacement avec ce que l'on appelle des ectoparasiticides. Ce sont des médicaments contre les parasites externes comme les tiques ou les puces. «Qu'il s'agisse de spot-on, de comprimés, de colliers ou d'un produit naturel, l'essentiel est qu'il agisse de manière fiable sur l'animal.»

Les chiens et les chats devraient être soigneusement inspectés après chaque promenade afin de détecter la présence de tiques, car celles-ci peuvent transmettre des maladies. Il est préférable d'enlever les tiques à l'aide d'une pince à tiques spéciale. En cas d'utilisation d'une pince à épiler, il est impératif de toujours retirer le parasite en ligne droite et à proximité de la peau. Mais n'utilisez pas d'huile ou d'alcool, car ils stressent la tique et peuvent l'amener à libérer davantage d'agents pathogènes à l'endroit de la piqûre.

Les piqûres d'insectes peuvent également causer des problèmes aux animaux domestiques. En cas de piqûre d'abeille, le dard doit être retiré avec précaution. Les packs de froid atténuent l'inflation, mais ne doivent jamais être appliqués directement sur la peau, mais toujours enveloppés dans un linge. «En cas de piqûre dans la bouche ou la gorge, de gonflement important, de difficultés respiratoires, de vomissements ou de réactions allergiques, il faut immédiatement consulter un vétérinaire», explique Katrin Planzer. Pour les animaux sensibles, il est recommandé de prendre des gouttes de cortisone en cas d'urgence.

Conseils pour le 1er août

La chaleur n'est pas la seule nuisance pour de nombreux animaux domestiques, le bruit aussi, surtout lors du 1er août. Katrin Planzer recommande un entraînement précoce avec des bruits ou des playlists de feux d'artifice. Et le jour J? Fermer les fenêtres et ne pas laisser l'animal seul. De la musique, des tapis à lécher, des articles à mâcher peuvent calmer l'animal. En cas de forte anxiété, des remèdes naturels (fleurs de Bach, huile de CBD, phéromones) ou des médicaments calmants prescrits par le vétérinaire peuvent aider.

Ceux qui le peuvent devraient éviter les pétards, par exemple à la montagne ou dans les hôtels proches des aéroports, où les feux d'artifice sont interdits. «Les chats devraient rester à l'intérieur ces nuits-là», explique Katrin Planzer. «Les détonations peuvent déclencher des réflexes de fuite, ils se mettent ainsi en danger.»

Petit corps, grand risque

Les cochons d'Inde et les lapins sont très sensibles à la chaleur et souffrent de stress thermique dès que la température se situe entre 25 et 27 degrés. En cas de forte chaleur, placez si possible les lapins et les cochons d'Inde dans des endroits frais de la maison ou de la cave. Aérer les pièces intérieures le matin et le soir, les obscurcir pendant la journée. Éviter les courants d'air directs en utilisant des ventilateurs. Dans les enclos extérieurs, offrir de l'ombre par des voiles d'ombrage et des buissons. Ne pas utiliser de couvertures en plastique (accumulation de chaleur). Les animaux ont toujours besoin d'eau fraîche, c'est pourquoi il faut la changer plusieurs fois. L'idéal est de disposer de plusieurs récipients à divers endroits. Pour couvrir les besoins en liquide, il est également utile de donner des aliments frais riches en eau tels que des concombres, des légumes à feuilles et du melon (en petites quantités uniquement).

Une hygiène rigoureuse est également importante: nettoyer l'enclos tous les jours et le garder sec. Chez les lapins, contrôler quotidiennement la zone anale pour prévenir les asticots. Les animaux à risque tels que les animaux âgés, malades ou en surpoids doivent faire l'objet d'une attention particulière. Maintenir le pelage autour de l'anus court, propre et sec. Les moustiquaires et les pièges à mouches offrent une protection supplémentaire. Une alimentation saine permet d'éviter les problèmes digestifs. L'infestation par les asticots est une urgence et nécessite l'intervention d'un vétérinaire.