Numéro 2 en Suisse
Sunrise regagne des clients et réduit sa perte nette

L'opérateur Sunrise est parvenu à engranger de nouveaux clients mobiles sur trois mois et à réduire sa perte nette, permettant au numéro deux du secteur en Suisse de confirmer ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année.
Publié: il y a 41 minutes
L'activité de Sunrise avec la clientèle privée a reculé (-3%), alors que celle avec les clients professionnels a crû de 2,6%. (archives)
Photo: ENNIO LEANZA
ATS Agence télégraphique suisse

Sunrise a gagné des clients mobiles sur le dernier trimestre et réduit sa perte nette. Le numéro deux suisse des télécoms maintient ainsi ses objectifs financiers pour l’année. Retourné à la Bourse suisse il y a près d'un an, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 1,1% sur un an à 740,9 millions de francs au troisième trimestre. L'activité avec la clientèle privée a reculé (-3%), alors que celle avec les clients professionnels a crû de 2,6%, a-t-il détaillé mardi dans un communiqué.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitdaal) ajusté a quant à lui progressé de 2,4% à 270,1 millions, grâce à la poursuite des réductions de coûts. Quant à la perte nette, elle s'est réduite à 4,4 millions, après un résultat net négatif de 18,3 millions au troisième partiel 2024. La société a gagné 20'000 abonnements mobiles, mais a perdu 7000 utilisateurs internet. Au total, elle comptait fin septembre 3,15 millions d'abonnés mobiles, 1,29 million de clients internet et 0,97 million d'utilisateurs pour son offre télévisée.

Nouvelle marque lancée

Sunrise a confirmé viser des recettes stables pour l'année en cours. Le bénéfice d'exploitation (Ebitdaal) devrait aussi s'équilibrer ou atteindre une faible croissance à un chiffre. L'année précédente, le chiffre d'affaires avait atteint 3 milliards de francs et l'Ebitdaal à 1 milliard. Sunrise vise également un dividende de 3,42 francs par action de classe A, soit une augmentation de 2,7%.

Pour conquérir de nouvelles parts de marché, Sunrise a récemment lancé la nouvelle marque de téléphonie mobile discount CHmobile, afin de se développer dans ce segment en pleine croissance. Jusqu'à présent, le groupe n'était présent dans ce domaine que de manière indirecte, avec Lebara et Swype.

