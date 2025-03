Voici ce qui va changer en avril en Suisse

1/4 Les CFF proposent une nouvelle liaison vers l'Allemagne. Photo: Keystone

Alexander Terwey et ATS Agence télégraphique suisse

1 Nouveau trajet CFF vers Europa-Park

A partir du 12 avril 2025, les CFF proposeront une liaison directe de Zurich à Europa-Park. Le RailCoaster ne reliera pas seulement Zurich à Ringsheim (Allemagne), où se trouve Europa-Park, mais offrira également une correspondance à Bâle pour les voyageurs en provenance de la Suisse romande et du Mittelland, indiquent les CFF. Jusqu'à présent, le RailCoaster ne circulait qu'au départ de Bâle vers Europa-Park.

Un train avec restaurant et wifi gratuit sera mis en service. Ce train circulera les samedis, dimanches et certains jours fériés.

2 Nouveaux vols Swiss

Pour son horaire d'été 2025 – du 30 mars au 25 octobre, Swiss proposera jusqu'à cinq vols par semaine vers la ville croate de Dubrovnik depuis Zurich. Les villes Kosice, Cracovie, Copenhague et Manchester seront davantage desservies, alors que Calvi, Bristol ou encore Tbillisi s'ajoutent à la liste des nouvelles destinations.

Depuis Genève, les passagers de Swiss pourront continuer à voyager en direction de l'Allemagne. La liaison hivernale pour Berlin est maintenue pour l'été.

3 Bonus pour les panneaux solaires

A compter du 1er avril 2025, le bonus accordé aux installations photovoltaïques présentant un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés sera sensiblement relevé. Pour les installations intégrées, il passera de 250 à 400 francs par kilowatt de puissance installée, tandis que les installations rapportées ou indépendantes verront leur bonus doubler, de 100 à 200 francs par kilowatt.

Cette mesure vise à encourager la construction d’installations en façade, particulièrement efficaces pour produire de l’électricité durant le semestre d’hiver. Les installations d’une puissance totale de 100 kilowatts ou plus profiteront du tarif applicable aux installations intégrées (330 francs par kilowatt) pour la tranche inférieure à 100 kilowatts, et de 250 francs par kilowatt pour la puissance dépassant ce seuil.

Dès le 1er avril 2025 également, la contribution à la puissance de la rétribution unique sera réduite de 20 francs pour chacun des segments de marché en forte croissance des installations d'une puissance inférieure à 30 kilowatts ainsi que pour les installations rapportées et indépendantes de 100 kilowatts et plus.

Il n'y a pas de baisse dans le segment de puissance de 30 à 100 kilowatts, qui connaît une croissance moins forte. Il devient ainsi financièrement plus intéressant de construire des installations plus grandes et d'utiliser si possible toute la surface de toit appropriée pour la production d'électricité.

4 Informer en cas de cyberattaques

Dès le mois d’avril, les exploitants d’infrastructures critiques devront signaler à la Confédération toute cyberattaque présentant un potentiel de dommages important. Le Conseil fédéral met en vigueur une modification de loi ainsi que l’ordonnance correspondante. La législation prévoit des amendes en cas de non-respect de cette obligation de déclaration, que ce soit par des autorités, des organisations ou des entreprises.

Les bases légales nécessaires entreront cependant en vigueur le 1er octobre. Durant les six premiers mois, l’obligation de déclaration s’appliquera déjà, mais l’absence de signalement ne sera pas encore sanctionnée.

Le Conseil fédéral et le Parlement, le Ministère public de la Confédération, l’armée, les hautes écoles, les banques, les fournisseurs de soins de santé et d’énergie, la SSR ainsi que les entreprises ferroviaires sont notamment concernés. Selon l’ordonnance, les cyberattaques doivent être signalées à l’Office fédéral de la cybersécurité (OCSE) dans un délai de 24 heures après leur découverte.

5 Des changements aux frontières

Autorisation d’entrée au Royaume-Uni: A partir du 2 avril 2025, un passeport ne suffira plus pour se rendre au Royaume-Uni. Les voyageurs devront en plus obtenir une autorisation électronique de voyage (ETA). Cette autorisation, valable pour l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord coûtera environ 11 francs et sera valable deux ans.

Nouveau système de péage en France: La France étend progressivement son système de péage dit «free flow» (flux libre), déjà partiellement en place. A terme, les paiements ne se feront plus que par voie électronique, et les gares de péage seront supprimées. Dans ce système, les plaques d’immatriculation sont automatiquement détectées par des caméras. Les conducteurs doivent ensuite régler eux-mêmes le montant dû pour la distance parcourue, dans un délai de 72 heures. En cas de non-paiement, une amende est prévue.