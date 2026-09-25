DE
FR

Pile lors du jour de la paie
Une nouvelle panne secoue Postfinance

Vendredi matin, un problème technique survient chez Postfinance – le jour où les salaires sont versés. Les services E-Finance et l'application sont concernés.
Publié: il y a 9 minutes
1/4
Le message suivant s'affiche sur l'écran
Photo: LESEREPORTER
Robin Wegmüller

Les clients de Postfinance qui souhaitent se connecter aujourd'hui à leur service de banque en ligne rencontrent des difficultés. «Sur mon application, les services principaux ne fonctionnent pas pour le moment», nous signale un lecteur. La plateforme de signalement des pannes allestörungen.ch reçoit aussi des centaines de signalements, pile le jour où beaucoup souhaitent vérifier si leur salaire a bien été versé.

La raison viendrait d'un problème technique, nous confirme la porte-parole Dörte Horn: «L’ouverture d’E-Finance et de l’application peut entraîner des temps d’attente prolongés.» Postfinance dit travailler d’arrache-pied pour trouver une solution. «Nous sommes conscients que le moment n’est pas idéal. Nous vous présentons nos excuses.»

Encore une fois

Samedi dernier déjà, Postfinance avait subi une panne et des restrictions d’affichage. Certains clients avaient eu des sueurs froides en voyant s'afficher le message: «Comptes et dépôts: CHF 0,00». Mais une porte-parole a déclaré: «C’est très important: il ne s’agissait que d’une erreur d’affichage. L’argent était toujours sur le compte.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Grapes,Agriculture,,Food,Business.,Farmer,Harvesting,Fruits,For,Wine,Production
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus