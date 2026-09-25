Une nouvelle panne secoue Postfinance

Vendredi matin, un problème technique survient chez Postfinance – le jour où les salaires sont versés. Les services E-Finance et l'application sont concernés.

Pile lors du jour de la paie

Robin Wegmüller

Les clients de Postfinance qui souhaitent se connecter aujourd'hui à leur service de banque en ligne rencontrent des difficultés. «Sur mon application, les services principaux ne fonctionnent pas pour le moment», nous signale un lecteur. La plateforme de signalement des pannes allestörungen.ch reçoit aussi des centaines de signalements, pile le jour où beaucoup souhaitent vérifier si leur salaire a bien été versé.

La raison viendrait d'un problème technique, nous confirme la porte-parole Dörte Horn: «L’ouverture d’E-Finance et de l’application peut entraîner des temps d’attente prolongés.» Postfinance dit travailler d’arrache-pied pour trouver une solution. «Nous sommes conscients que le moment n’est pas idéal. Nous vous présentons nos excuses.»

Encore une fois

Samedi dernier déjà, Postfinance avait subi une panne et des restrictions d’affichage. Certains clients avaient eu des sueurs froides en voyant s'afficher le message: «Comptes et dépôts: CHF 0,00». Mais une porte-parole a déclaré: «C’est très important: il ne s’agissait que d’une erreur d’affichage. L’argent était toujours sur le compte.»