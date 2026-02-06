Au menu de ce vendredi 6 février: une figure du Valais condamnée, l'ouverture des JO d'hiver, l'audition du responsable de la sécurité de Crans-Montana, Ignazio Cassis s'exprime après sa visite à Moscou et, enfin, les vues d'Epstein sur l'entreprise suisse Glencore.

Le week-end approche, chers lecteurs! Pour terminer la semaine en beauté, Blick, en collaboration avec l'ATS, vous propose un tour d'horizon des actualités suisses à ne pas manquer ce vendredi 6 février. On est parti!

1 René Grand évite la prison ferme

L'ancien président du HC Martigny René Grand, dont la faillite de son entreprise de gypserie-peinture et plâtrerie a laissé un trou de six millions de francs, a été condamné jeudi par le Tribunal de district de Martigny (VS) à 22 mois de prison avec sursis pour gestion déloyale aggravée, gestion fautive et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, écrivent vendredi «Le Nouvelliste», la «Tribune de Genève» et «24 heures». La procédure n'est cependant pas terminée pour René Grand, car il devra encore revenir devant les juges pour répondre dans le même dossier de l'achat de sa villa familiale, acquise par le président du FC Sion Christian Constantin à un prix que le ministère public estime inférieur au marché.

2 Les JO d'hiver s'ouvrent ce vendredi

Les 25es jeux Olympiques d'hiver débutent officiellement vendredi soir à Milan et Cortina, en Italie, avec la cérémonie d'ouverture. Les organisateurs promettent harmonie, magie et esprit olympique. L'événement a lieu simultanément sur quatre sites différents, le coeur de la fête se déroulant au stade San Siro, à Milan, en présence d'environ 75'000 spectateurs. La Suisse sera représentée par le président de la Confédération Guy Parmelin.

3 Le responsable de la sécurité de Crans-Montana auditionné

L'actuel responsable du service de sécurité publique de Crans-Montana (VS) est entendu vendredi à Sion en qualité de prévenu dans le cadre de l'enquête sur l'incendie du bar «Le Constellation». Plusieurs voix se sont élevées pour critiquer le manque de contrôles dans l'établissement depuis 2019. Le responsable a pris son poste en 2024 et ne pourra donc pas répondre de ce qui s'est passé avant son engagement.

4 Ignazio Cassis en conférence après sa rencontre diplomatique

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis donne vendredi une conférence de presse depuis Vienne à l'issue de sa visite à Moscou après un passage en Ukraine. Le ministre suisse des Affaires étrangères est arrivé jeudi en Russie, où il ne s'était plus rendu depuis 2019, dans le but de rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Son déplacement s'inscrit dans une offensive diplomatique pour la paix en Ukraine lancée dans le cadre de ses fonctions de président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5 Epstein s'intéressait au géant minier suisse Glencore

Le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein portait un intérêt particulier au géant minier zougois Glencore, rapporte vendredi 20 Minuten. Les dossiers Epstein contiennent 153 mentions du groupe et de son ancien directeur Ivan Glasenberg, dont de nombreux e-mails et messages. Les échanges concernaient avant tout le politicien britannique Peter Mandelson au sujet de ses chances d'obtenir le poste de directeur de Glencore après la fin de sa carrière politique. Les documents ne permettent cependant pas de savoir si Jeffrey Epstein ou ses contacts ont effectivement rencontré Ivan Glasenberg. Glencore a refusé de commenter.