A une condition
L'USS soutient le paquet d'accords Suisse-UE à une condition

L'Union syndicale suisse (USS) dit oui aux accords avec l'UE. A condition toutefois que le Parlement reprenne le paquet du Conseil fédéral en matière de protection des salaires.
Publié: il y a 33 minutes
Le syndicat exige une protection des salaires.
Photo: KEYSTONE

L'Union syndicale suisse (USS) est favorable aux Bilatérales III à la condition de négocier sur la protection des salaires. «Il est essentiel que les quatorze mesures de protection des salaires prévues dans le paquet soient mises en œuvre intégralement. Elles constituent la condition pour que le paquet européen serve les intérêts des travailleuses et travailleurs», écrit l'USS mercredi dans un communiqué. La libre circulation des personnes, assortie de mesures d’accompagnement efficaces, constitue une avancée pour le monde du travail, poursuit-il.

L’USS rejette en revanche l’accord prévu sur l’électricité. Celui-ci démantèlerait un service public de l’électricité éprouvé et mettrait fin à l’approvisionnement de base, pourtant fiable. L’approvisionnement énergétique doit rester une tâche publique, estime l'USS.

Les cantons, pas leur mot à dire

Les syndicats demandent en outre que le paquet européen soit soumis au référendum facultatif. En clair, seule la population doit pouvoir décider de l’évolution des relations avec l’UE. Les bilatérales III ne constituent pas un nouveau traité international. La majorité des cantons ne saurait être instrumentalisée ni étendue, écrit l'USS.

