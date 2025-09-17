Trump met 4000 employés jurassiens au chômage partiel

Au menu de ce mercredi 17 septembre: le Jura touché par le chômage, la motion PS sur les F-35, les crédits 2025 de l'Armée suisse, les Mondiaux d'athlétisme et pour finir l'initiative sur la fourrure.

Plus de 100 entreprises jurassiennes ont déposé une demande de chômage partiel à cause des taxes douanières américaines. Photo: Switzerland Tourism

Qu'est-ce que nous réserve l'actu ce mercredi 17 septembre? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des actus suisses qui vont compter aujourd'hui. On embarque:

1 Le Jura durement touché par les taxes de Trump

Au début septembre, plus de 100 entreprises du canton du Jura ont déposé une demande de chômage partiel auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie pour environ 4000 employés, rapportent les journaux de Tamedia. Cela correspond à 10 % de la population active. «Nous sommes en crise depuis longtemps, et notre économie risque désormais de subir des dommages irréparables», a déclaré Stéphane Theurillat (au centre), ministre jurassien de l'Economie aux journaux de Tamedia. Cette situation est due aux droits de douane américains sur les exportations suisses. Neuchâtel et le Jura bernois sont également fortement touchés. Selon le canton du Jura, la moitié de toutes les demandes suisses proviennent de l'Arc jurassien, écrivent encore les journaux du groupe de presse.

2 Le Conseil des Etats s’apprête à enterrer la motion PS sur le F-35

La motion du PS traitée mercredi au Conseil des Etats concernant les coûts supplémentaires liés à l'achat des avions de combat F-35 devrait être rejetée par une majorité bourgeoise, rapporte Blick. L'UDC, le PLR et le centre sont majoritairement opposés à ce que le peuple se prononce sur un crédit supplémentaire, écrit le journal. Le groupe de presse Tamedia a également rapporté que plusieurs conseillers aux Etats du centre et du PLR ne jugeaient pas nécessaire de procéder à un vote. L'auteure de la motion, Franziska Roth (PS/SO), a défendu sa demande, confortée par un rapport d'une autorité de contrôle américaine qui donne une mauvaise note au F-35.

3 Bataille annoncée sur les crédits 2025 de l'Armée

Le Conseil des Etats se penche mercredi sur des crédits d'engagement pour l'armée. En tout, le Conseil fédéral demande 1,69 milliard de francs pour 2025, dont 1,5 milliard pour le programme d'armement, notamment pour des nouveaux blindés. Il doit aussi se prononcer sur une proposition de commission qui réclame un milliard de francs supplémentaire pour les munitions. Les débats sur ce point s'annoncent vifs et le résultat devrait être serré. La proposition de la commission n'a en effet passé la rampe qu'avec la voix prépondérante de sa présidente.

4 Mondiaux d'athlétisme: deux Suisses, deux médailles?

Simon Ehammer et Angelica Moser peuvent rêver d'une médaille mondiale en finale de la longueur et de la perche mercredi à Tokyo. Seulement 11e de la qualification, Simon Ehammer devra sortir le grand jeu pour espérer décrocher une breloque lors de la finale (dès 13h49). Angelica Moser a de son côté connu moins de difficulté pour se qualifier pour la finale de la perche (dès 12h25). La Zurichoise de 27 ans a des chances de monter sur le podium, un an après être passée proche d'une médaille olympique à Paris (4e). Le sprinter genevois Timothé Mumenthaler entre quant à lui en lice en séries du 200 m (dès 13h15).

5 Fourrures et mauvais traitements

Le Conseil national se penche sur l'initiative fourrure et le contre-projet du Conseil fédéral. L'initiative de l'Alliance Animale Suisse vise à interdire l'importation de fourrures et des produits de la pelleterie provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements. Pour le Conseil fédéral, ce texte n'est pas compatible avec le droit commercial, notamment avec les obligations de la Suisse envers l'OMS. Il propose toutefois un contre-projet.