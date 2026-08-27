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Elle crée un bataillon dédié
L’armée suisse se prépare à la guerre des drones

Face à l’essor des drones dans les conflits modernes et à leur présence croissante en Suisse, l’armée se réorganise. Un nouveau centre de compétence et un bataillon de drones verront le jour dès 2028.
Publié: il y a 10 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
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Dès 2028, l'armée disposera d'un bataillon de drones pour l'exploration et la défense (image d'illustration).
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

L'armée suisse mise sur la robotique et les drones pour assurer la défense du pays. Le Département fédéral de la défense (DDPS) crée à cet effet un nouveau bataillon et une école de recrues de drones.

Les drones gagnent en importance et sont de plus en plus utilisés dans les conflits hybrides. Les vols de drones au-dessus d'infrastructures militaires et critiques en Suisse sont en augmentation. Le DDPS investit donc dans ce domaine.

Le ministre de la défense Martin Pfister, le chef de l'armée Benedikt Roos et le directeur d'armasuisse Urs Loher ont présenté jeudi sur la place d'arme de Thoune (BE) la création d'un nouveau centre de compétence sans équipage.

Développer de nouvelles solutions

Celui-ci permettra de développer, de tester et d'intégrer ces nouvelles technologies à la troupe. Les travaux se font en collaboration avec les milieux scientifiques et économiques.

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Il doit rassembler les besoins de la troupe, les compétences technologiques d'armasuisse et les connaissances des hautes écoles et de l'industrie. L'objectif est de «développer ensemble de nouvelles solutions, de les tester et de pouvoir les mettre à disposition de l'armée rapidement».

Dès 2028, l'armée disposera d'un bataillon de drones pour l'exploration et la défense. Une école de recrues spécialisée sera mise en place pour former les militaires. Les compétences et les bases légales seront également adaptées.

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