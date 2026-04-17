Au menu de ce vendredi 17 avril: une ex-élue retrouve la liberté, les caisses de chômages ont trop travaillé, les économies potentielles des locataires suisses, un comité veut durcir l'admission au service civil, et enfin, Visions du Réel reprend ses quartiers à Nyon.

L'ex-élue verte genevoise suspectée de trafic de drogues est en liberté provisoire

L'ex-élue verte genevoise suspectée de trafic de drogues est en liberté provisoire

Vous entendez ce doux bruit? C'est celui de la délivrance du week-end, amis lecteurs! Pour bien terminer cette semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 17 avril. On est parti:

1 L'ancienne élue verte de l'affaire Happy Mania a été libérée

L'ancienne élue Verte du Grand-Saconnex (GE) soupçonnée d'implication dans l'affaire de trafic de stupéfiants «Happy Mania» est en liberté provisoire depuis le 6 mars, après paiement d'une caution. D'après la «Tribune de Genève», elle est soumise à des mesures strictes: interdiction de quitter la Suisse et de contacter les autres suspects. Son avocat n'a pas souhaité commenter. Révélée par le quotidien genevois, l'affaire concerne un vaste réseau de trafic de drogue très structuré en Suisse romande, fonctionnant sur un modèle de livraison à domicile via messagerie. Arrêtée en mars 2025 avec son mari et son fils – soupçonné de jouer un rôle central – l'élue est accusée d'avoir participé à la gestion financière du réseau. Elle conteste les faits et reste présumée innocente.

2 Les caisses de chômage ont enregistré un total de 22'000 heures supplémentaires

Les caisses de chômage ont accumulé 22'000 heures supplémentaires depuis décembre en raison de problèmes liés au nouveau logiciel du SECO, rapporte la «NZZ». Le président de l'Association des caisses publiques de chômage, Jean-Claude Frésard, a déclaré que la situation s'améliore peu à peu et qu'il ne souhaite pas encore donner le feu vert. Les versements prennent aujourd'hui 15 à 20 minutes, contre quelques minutes auparavant. Le Seco a confirmé au journal ces heures supplémentaires, mais les a également justifiées par la hausse du nombre de chômeurs.

3 Les locataires suisses pourraient économiser 250 millions par an

Les Suisses pourraient économiser 250 millions de francs par an sur leur loyer, rapportent les journaux du groupe Tamedia. C'est ce qui ressort des estimations de l'Association des locataires, qui a récemment publié une enquête menée auprès de 35'000 participants. Si le taux d'intérêt de référence se réduit, les loyers doivent être ajustés. L'année dernière, le taux d'intérêt a été abaissé à deux reprises, en mars et en septembre. L'Association des locataires estime qu'environ 40% des locataires ont droit à une baisse, mais que seule une minorité en fait réellement la demande. En revanche, l'Association des propriétaires immobiliers considère cette estimation comme infondée.

4 Un comité souhaite rendre le service civil moins accessible

Un comité interpartis défend ce vendredi la réforme du service civil et une admission plus stricte. Dans une époque incertaine, les effectifs de l'armée et de la protection de la population doivent être préservés. La révision de la loi sur le service civil «corrige les dérives de ces dernières années», selon le comité. Elle veillerait à ce que le service civil redevienne une exception réservée aux personnes confrontées à des conflits de conscience. «C'est la seule façon de garantir la sécurité de notre pays à long terme», estiment-ils.

5 Le festival Visions du Réel lance dix jours de cinéma documentaire

Le festival du film documentaire Visions du Réel donne le coup d'envoi ce vendredi soir. La manifestation s’ouvrira avec «Cover-Up» de Laura Poitras, en présence de plusieurs personnalités, dont Alain Berset, l'actuel secrétaire général du Conseil de l'Europe et Carine Bachmann, directrice de l'Office fédéral de la culture. La réalisatrice américaine oscarisée dresse le portrait du journaliste américain Sy Hersh qui a révélé de grands scandales, du Watergate à la guerre du Vietnam. Pendant dix jours, le festival va programmer 164 films, issus de 75 pays.