La Suisse jouit d’une excellente réputation en Allemagne, où elle décroche son meilleur classement parmi les 20 pays étudiés selon le DFAE. Mais derrière ce bilan très flatteur se cache un bémol: les Allemands la trouvent peu accueillante.

Nos voisins adorent la Suisse mais la jugent peu accueillante

Nos voisins adorent la Suisse mais la jugent peu accueillante

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Selon une enquête du DFAE, l'Allemagne perçoit la Suisse particulièrement positivement: elle arrive au deuxième rang

La Suisse obtient les meilleures notes pour la qualité de vie, la politique, la sécurité et l'innovation

Le seul point faible est l'hospitalité, pour laquelle la Suisse n'atteint que le 16e rang

Sven Altermatt

Entre la Suisse et l'Allemagne, les relations peuvent parfois être un peu compliquées. Nous sommes proches et nous nous faisons confiance, mais nous nous regardons souvent avec un certain scepticisme. Les Suisses et Suissesses ont tendance à être réservés, tandis que les Allemands sont parfois perçus comme trop affirmés.

De l'autre côté de la frontière, la Suisse bénéficie plutôt d'une bonne image. Elle attire de nombreuses personnes qui envisagent de s'y installer, et les compliments ne manquent pas. «Ce que la Suisse fait mieux que l'Allemagne», titrait récemment un article de la «Frankfurter Allgemeine». Dans le même temps, nous avons la réputation d'être plutôt distants. Sans parler du coût de la vie, particulièrement élevé. Autant de clichés qui ont la vie dure.

Les Allemands apprécient la Suisse

Les chiffres de l’«Anholt Nation Brands Index» le montrent clairement: la Suisse jouit d’une réelle sympathie en Allemagne, où elle compte parmi les pays les plus appréciés.

L'indice mesure l'image dont bénéficient les différents pays à l'étranger. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) s'appuie sur ces résultats pour «évaluer l'image du pays». Ces données permettent ainsi de mieux cerner la manière dont la Suisse est perçue à l’étranger. Au printemps déjà, Berne soulignait que la Suisse jouissait d’une «très bonne réputation» sur la scène internationale.

Le DFAE vient de publier une analyse détaillée des résultats. Celle-ci montre que, parmi les 50 pays étudiés, la Suisse arrive en deuxième position dans le classement établi par les Allemands et obtient d'excellentes évaluations dans plusieurs catégories. Seule l'Allemagne elle-même bénéficie d'une image encore plus favorable auprès de sa propre population.

Après avoir quelque peu perdu de son attrait ces dernières années, l'image de la Suisse semble désormais avoir retrouvé un niveau particulièrement élevé. Le DFAE évoque une «excellente réputation». C'est en Allemagne que la Suisse bénéficie de l'image la plus positive: aucun des 20 autres pays interrogés ne lui attribue une aussi bonne appréciation.

En Allemagne, la Suisse est particulièrement bien perçue dans ses domaines de prédilection. Elle arrive en deuxième position pour la «qualité de vie», et en troisième pour la «politique et la sécurité», ainsi que pour les «produits d'exportation et l'innovation».

L'hospitalité, point faible de la Suisse

Mais il y a une ombre au tableau. Selon les résultats, en Suisse, l'hospitalité ne figure pas parmi les points forts. Dans la catégorie «Welcoming», qui mesure le caractère accueillant de la population et le sentiment d’être le bienvenu chez les visiteurs, la Suisse ne se classe qu’au 16e rang auprès des Allemands. Elle occupait auparavant une meilleure position.

Dans son rapport, le DFAE tire un bilan sobre: en Allemagne, la population suisse est «nettement moins souvent perçue comme hospitalière et accueillante» que la moyenne internationale.

Les Allemands ne nous voient donc pas comme un peuple particulièrement chaleureux. Ils nous apprécient néanmoins sur le plan personnel. Lorsqu'on leur demande s'ils aimeraient compter parmi leurs amis proches une personne originaire de Suisse, notre pays se classe à nouveau au deuxième rang. Il arrive également en troisième position lorsqu’il s’agit de savoir si les personnes interrogées seraient disposées à embaucher une personne qualifiée originaire de Suisse.

Une bonne image à l'international

A l'échelle mondiale, la Suisse se classe au cinquième rang. Son image est également très favorable dans d’autres pays: elle arrive à chaque fois en troisième position en Turquie, en Russie et en Pologne.

A l'autre extrémité du classement, la situation est moins flatteuse. En Afrique du Sud, la Suisse recule de quatre places et se retrouve au 11e rang. Aux Etats-Unis, elle ne figure plus parmi les dix premiers pays. Il s’agit de ses deux moins bons résultats parmi les 20 pays étudiés.

Et qu'en est-il de l'image de ces pays en Suisse? L’enquête ne permet pas de le savoir. Si la Suisse fait bien partie des 50 pays dont l’image est évaluée, elle ne figure pas parmi les 20 pays industrialisés et émergents dans lesquels le sondage a été mené.

L'«Anholt Nation Brands Index» évalue la réputation de 50 pays. Pour l'édition 2025, quelque 2000 personnes représentatives ont été interrogées dans chacun des 20 pays participants durant l'été 2024; les résultats détaillés sont publiés l'année suivante. La Suisse figure parmi les 50 pays évalués, mais ne fait pas partie des 20 pays dans lesquels l'enquête a été menée.