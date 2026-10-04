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«Si la Russie n'est pas stoppée, elle se retournera contre nous»
Le chancelier allemand Friedrich Merz à Kiev pour une visite imprévue

Le chancelier allemand Friedrich Merz est arrivé dimanche à Kiev pour une visite surprise, affirmant que l'Ukraine peut compter sur le soutien total de l'Allemagne face à l'agression russe.
Publié: il y a 5 minutes
«Je me suis rendu aujourd'hui à Kiev parce que l'Ukraine a besoin de tout notre soutien dans les semaines à venir», a déclaré Friedrich Merz dans un communiqué.
Photo: Hesham Elsherif
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AFP Agence France-Presse

Le chancelier allemand Friedrich Merz est arrivé dimanche à Kiev pour une visite non annoncée, destinée à montrer son soutien au pays dans sa guerre contre la Russie.

«Je me suis rendu aujourd'hui à Kiev parce que l'Ukraine a besoin de tout notre soutien dans les semaines à venir», a déclaré M. Merz dans un communiqué publié après son arrivée. «Si la Russie n'est pas stoppée, sa machine de guerre se retournera tôt ou tard contre nous.»

M. Merz, dont le pays est l'un des plus grands soutiens de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, est accompagné par la ministre de l'Economie Katherina Reiche, selon des sources gouvernementales à Berlin.

«Aujourd'hui, je dirai au président (Volodymyr) Zelensky: 'Vous pouvez continuer à compter sur notre aide'», a indiqué M. Merz dans le communiqué, qui met également en avant la coopération entre les entreprises allemandes et ukrainiennes.

La visite du chancelier allemand intervient seulement un jour après que la Russie a appelé les diplomates et étrangers à quitter Kiev, avertissant que ses forces continueront de mener des «frappes de représailles massives» contre la capitale ukrainienne. Moscou avait lancé un avertissement similaire en mai, mais les dirigeants des pays soutenant l'Ukraine ont continué à se rendre sur place.

La capitale ukrainienne a été particulièrement prise pour cible ces dernières semaines par des vagues quasi-quotidiennes de drones, et notamment de drones à réaction plus difficiles à intercepter, au moment où l'Ukraine fait face à un manque de moyens antiaériens.

Un nouveau grand pont y a été frappé samedi matin après une journée de vendredi marquée par de gigantesques embouteillages dans une bonne partie de la ville, créés par plusieurs attaques de drones russes sur une autre structure permettant de traverser le Dniepr.

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