1000 badges distribués
L'eBadge devient obligatoire sur ces chantiers valaisans

Le Valais introduit l'eBadge sur certains chantiers publics depuis le 1er octobre. Ce système vise à lutter contre le travail au noir et la concurrence déloyale. Plus de 1000 badges ont déjà été délivrés à plus de 400 entreprises inscrites.
Les ouvriers de certains chantiers publics valaisans doivent être dotés d'un eBadge, sorte de carte numérique individuelle.
Depuis le 1er octobre, les ouvriers de certains chantiers publics valaisans doivent être dotés d'un eBadge, sorte de carte numérique individuelle. L'outil doit permettre de lutter contre le travail au noir et la concurrence déloyale. Plus de 1000 badges ont déjà été délivrés.

«Le système eBadges consiste à déployer un badge électronique personnel permettant de contrôler si l’employé est correctement déclaré et si les conditions de travail de sa branche sont respectées», rappellent jeudi les autorités valaisannes dans un communiqué. A ce jour, plus de 400 entreprises sont déjà inscrites ou en cours d'inscription sur la plateforme concernée. Le Canton se réjouit ainsi de la mise en place d'un «système pionnier en Suisse», qui bénéficie du soutien des partenaires sociaux.

Quels chantiers concernés?

Le dispositif de contrôle est obligatoire depuis le début du mois, mais uniquement pour certains chantiers. Il s'agit, en termes officiels, des marchés publics du domaine de la construction, attribués de gré à gré ou sur invitation. Autrement dit, les entreprises ne peuvent soumissionner aux chantiers commandés par le canton que si elles participent à ce système. Il s'agit de mettre en avant «l'exemplarité des entreprises».

Selon les autorités, le eBadge diminue aussi leur charge administrative. Pour les travailleurs et travailleuses, «il prouve le respect des conditions de travail et des règles de sécurité en vigueur.» Du côté des adjudicateurs, il est plus simple de s'assurer du respect des obligations légales par les entreprises soumissionnaires. A noter que l'introduction de ce nouvel outil avait été validé fin 2022 par le Grand Conseil valaisan.

