Accusé de blanchiment d’argent et de liens avec la 'Ndrangheta, un homme de 59 ans est jugé à Bellinzone. Mis sur écoute, il aurait menacé de «couler un cadavre dans le ciment».

Jugé en Suisse, le mafieux présumé se mure dans le silence

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En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le procès d’un homme accusé d’être le «lieutenant» de la 'Ndrangheta en Suisse a débuté lundi au Tribunal pénal fédéral. La défense conteste les preuves d’appartenance à la mafia calabraise, tandis que l’accusé nie les accusations de blanchiment d’argent et de pots-de-vin.

Selon l’acte d’accusation, l’homme aurait menacé violemment des tiers et utilisé la Suisse comme base pour le trafic de drogue et d’armes. Des enregistrements audio le mettent en cause.

Les activités illicites reprochées auraient généré au moins 1,3 million de francs, transférés en Italie pour financer la 'Ndrangheta. Le procès doit durer huit jours.

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme accusé d'être le «lieutenant» de la 'Ndrangheta en Suisse est jugé depuis lundi par le Tribunal pénal fédéral. Ses avocats soulignent qu'il n'y a aucune preuve d'appartenance à la mafia calabraise, alors que le prévenu, interrogé par les juges, n'a rien ajouté aux déclarations qu'il avait déjà faites lors de l'instruction.

Le procès s'est ouvert lundi matin sur les déclarations de la défense, qui a souligné l'absence de preuves et qui a réfuté l'appartenance de leur mandant à toute organisation criminelle. Le prévenu été mis sur écoute pendant plusieurs années, ce qui est «disproportionné». Dans l'après-midi, le prévenu a été interrogé. Avant son interrogatoire formel, il a lu une déclaration dans laquelle il a indiqué avoir eu le sentiment que, pendant l'instruction, l'on ne voulait pas le croire.

Au cours de l'interrogatoire qui a suivi, l'homme a répondu aux questions de la juge en affirmant avoir déjà tout dit au Ministère public de la Confédération (MPC). Il a ainsi renvoyé aux déclarations qu'il avait faites précédemment. Il s'est néanmoins fendu de quelques commentaires. Concernant le chef d'accusation de blanchiment d'argent, l'homme de 59 ans a déclaré que c'était la première fois qu'il en entendait parler. Au sujet des «pots-de-vin» , l'accusé a déclaré n'en avoir jamais exigés.

Des conversations enregistrées

Durant l'interrogatoire, la juge a également lu des extraits de conversations enregistrées secrètement entre le prévenu et d'autres personnes, la plupart du temps dans des voitures. L'homme y proférait parfois des menaces très brutales à l'encontre de tiers. Concernant une personne, il a dit vouloir couler son cadavre dans un bloc de ciment. Un autre homme du canton de Zurich lui devait environ 5000 francs pour des travaux d'excavation, selon l'acte d'accusation du MPC. Le prévenu a réagi en déclarant qu'il «allait démolir sa maison et lui trancher la gorge comme à un cochon», selon les conversations enregistrées.

Le procès doit encore durer huit jours. Il est reproché au prévenu d'avoir servi de base logistique et financière en Suisse à la mafia calabraise pendant près de deux décennies. Il aurait ainsi été l'intermédiaire de la 'Ndrangheta dans l'importation de cocaïne et de haschich depuis l'Italie et aurait été actif dans le commerce et la vente de ces drogues dans plusieurs cantons suisses, selon l'acte d'accusation

Outre le commerce de drogue, le prévenu aurait utilisé la Suisse comme source d'approvisionnement et plaque tournante du commerce d'armes. Ces armes auraient été utilisées dans des règlements de compte au sein de clans mafieux. Les affaires illicites de l'homme auraient généré au moins 1,3 million de francs, qu'il aurait fait passer en Italie par avion et en voiture. L'argent était destiné à remplir les caisses de la 'Ndrangheta en Calabre. L'homme est formellement accusé, entre autres, de participation et de soutien à une organisation criminelle.