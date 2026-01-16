Au menu de ce vendredi 16 janvier: les lanceurs d'alerte radar pincés sur Facebook, un joueur de poker vaudois qui fraude l'aide sociale, la sécurité renforcée à Wengen, l'UDC piégée par sa propre campagne, et enfin, des funérailles interrompues à Crans-Montana.

Ça y est, le week-end est à portée de main! Pour terminer la semaine en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 16 janvier. C'est parti!

1 La police remonte les profils Facebook des alertes radar

Des spécialistes en cybersécurité de la police cantonale de Thurgovie ont analysé les profils de personnes diffusant des alertes radar sur Facebook, rapportent les titres CH Media. Le groupe Meta a transmis aux autorités toutes les données de deux utilisateurs. Il s’agit d’un ressortissant allemand, gérant une page Facebook signalant les radars, et d’une Suissesse ayant publié de telles alertes. Aucun des deux n’a été informé de cette transmission de données, Meta ayant renoncé à les avertir à la demande de la police et du Ministère public de Thurgovie. La Suissesse a été condamnée à une amende par ordonnance pénale. La police cantonale n’a pas précisé si d’autres enquêtes étaient en cours contre des utilisateurs de la page.

2 Un joueur de poker vaudois épinglé pour fraude sociale

Un joueur vaudois de poker, bénéficiaire du revenu d’insertion, doit rembourser 86'440 francs à l’aide sociale après avoir dissimulé ses gains pendant sept ans, rapporte «24 heures». Initialement réclamés à hauteur de 43'000 francs, les montants ont été doublés par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), confirmée par la Cour de droit administratif et public. L’affaire a éclaté après les découvertes de photos sur les réseaux sociaux. Certains clichés le montrent notamment avec de gros chèques. Le joueur a reconnu avoir remporté au moins trois tournois pour environ 38'000 francs, mais a nié d’autres gains. Cet argument a été rejeté par les autorités, qui jugent crédible qu’il ait perçu davantage. Le joueur a été condamné à restituer l’intégralité des sommes reçues par l'aide sociale entre 2011 et 2018.

3 Après Crans-Montana, Wengen passe tout au crible

La tragédie survenue à Crans-Montana a incité la Commune de Lauterbrunnen (BE) à renforcer en urgence la sécurité à Wengen, à l’approche des courses de Coupe du monde de ski alpin, rapportent les titres ESH Médias. Un flyer rappelant les consignes de sécurité a été distribué à la population et tous les établissements publics ont été contrôlés. Les autorités ont constaté de nombreux manquements, notamment concernant les issues de secours, l’éclairage et la protection incendie. Certains établissements ont été temporairement fermés jusqu’à leur mise en conformité. Après contre-inspection, toutes les situations ont été régularisées.

4 L’UDC piégée par ses images dans une campagne SSR

L’UDC fait la promotion de son message en faveur de l'initiative populaire SSR: 200 francs ça suffit! avec un visuel «mehr Geld für unsere Büezer» (ndlr: «davantage d’argent pour nos cols bleus», en français) à l’aide d’une image provenant de Serbie, révèle Blick. Le journal a comparé le visuel – représentant un homme en tenue de travail – avec la banque d’images dont la photo est issue. Le modèle utilisé ne serait pas un travailleur suisse, mais un mannequin professionnel originaire des Balkans. Une autre image, montrant une mère et sa fille, proviendrait vraisemblablement d’Ukraine. L’UDC utilise ces images dans le cadre de la campagne de votation sur l’initiative SRG. «Nous rejetons comme étant motivées par le racisme les discussions sur l’origine des personnes figurant sur ces photos», a déclaré Susanne Brunner au nom du comité du oui. Elle a rappelé que la redevance SSR est également payée par des personnes de nationalité étrangère. Le comité aurait recouru à ces images symboliques en raison de son budget de campagne limité, a encore indiqué la Zurichoise à Blick.

5 Funérailles interrompues après une demande d’autopsie

Immédiatement après la catastrophe, le Ministère public valaisan n'a pas fait pratiquer d'autopsie sur toutes les victimes de l'incendie de Crans-Montana, voire n'en a pas fait pratiquer du tout, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». Blick a, de son côté, relaté le cas d’un jeune Vaudois, le premier dont l’autopsie soit connue. La victime de 17 ans devait être inhumée mercredi, mais les funérailles ont été reportées in extremis en raison d’une demande d’autopsie. Sa mère, raconte le choc de voir les médecins légistes «faire irruption et lui arracher» son fils dans la chapelle Saint-Roch à Lausanne. Finalement, l’autopsie a eu lieu mercredi, et les funérailles ont été reportées à ce vendredi 16 janvier. Si la mère se dit soulagée que l’autopsie ait été réalisée pour connaître la vérité sur la mort de son fils, elle dénonce la brutalité et le manque de communication des autorités valaisannes. Contacté par Blick, le Ministère public valaisan n'a pas réagi.