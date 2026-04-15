La plaine de la Lorze a été élue paysage de l'année 2026. Poumon vert du canton de Zoug, elle a su rester intacte et offre encore aujourd'hui un espace clé pour la biodiversité et la population.

La Plaine de la Lorze, dans le canton de Zoug, a été désignée paysage de l'année 2026

La Plaine de la Lorze, dans le canton de Zoug, a été désignée paysage de l'année 2026

ATS Agence télégraphique suisse

La plaine de la Lorze, dans le canton de Zoug, est désignée «Paysage de l'année 2026». A travers cette distinction, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) rend hommage à ce «poumon vert» situé dans un «paysage urbain en plein boom».

La récompense annuelle dotée de 10'000 francs prime le canton de Zoug, la ville de Zoug, les communes de Baar (ZG), Cham (ZG) et Steinhausen (ZG) ainsi que la Corporation de Zoug en tant que représentante des propriétaires fonciers, indique la FP mercredi.

Encore intacte

Malgré une augmentation de la population d'un tiers dans le canton depuis l'année 2000, la plaine de la Lorze est restée vierge de constructions. Elle a été protégée dès 2004 de manière précoce et développée en tant qu'espace libre pour l'agriculture, la population et la nature.

En 2012, un plan directeur contraignant a entériné le fait que cette plaine ne contenait aucun terrain à bâtir futur et qu'elle était protégée de tout projet de construction. De plus, aucune infrastructure de transports ne peut la scinder à l'avenir.

De ce fait, d'anciens projets d'aéroport, d'aérodrome militaire et de tracé d'autoroute n'y verront jamais le jour. En revanche, la rivière Lorze a été déplacée dans un nouveau lit fortement rectifié. Aujourd'hui, de nombreux promeneurs et cyclistes se rendent dans la plaine qui offre en même temps un espace pour la biodiversité.