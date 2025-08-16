Une famille de Wynau, dans le canton de Berne, a tout perdu dans un incendie nocturne. Martin et Melanie Z., qui venaient de se libérer d'une lourde dette, doivent à nouveau tout reconstruire. Malgré l'épreuve, ils restent reconnaissants du soutien reçu.

1/2 Le couple Z. a affirmé à Blick: «Nous n'abandonnons pas!» Même s'ils ont eu beaucoup de malchance ces dernières années. Photo: Qendresa Llugiqi

Qendresa Llugiqi

Le destin semble s’acharner sur la famille Z. Domiciliés à Wynau, dans le canton de Berne, Martin et Melanie Z.* ont déjà dû affronter plus que leur lot d’épreuves, comme par exemple une montagne de dettes dont ils n’étaient pas responsables. Mais à peine leur vie semblait-elle reprendre son cours que la malchance est revenue frapper à leur porte. Chez les Z., un moment de répit se transforme vite en gravats… et en cendres.

Détecteurs de fumée stridents, lumière aveuglante et flammes: en quelques minutes, la famille Z. s’est retrouvée sans toit. Dans la nuit du vendredi 18 juillet, un incendie s’est déclaré dans une grange voisine. Les images de la caméra de surveillance installée dans leur cuisine montrent comment le feu s’est rapidement propagé à l’immeuble où vivaient le couple et leurs deux enfants. «Tout cela était tellement surréaliste! Heureusement, nous en sommes tous sortis indemnes», raconte Melanie Z. à Blick.

Un lourd héritage

Il y a plus de 15 ans, Martin Z. avait déjà connu un premier coup du sort. A la mort de son père, il avait décidé de régler les factures de l’entreprise de ce dernier, ignorant qu’il acceptait ainsi un héritage criblé par plus d’un million de francs de dettes. S’en sont suivies treize années au minimum vital imposé par l'office des poursuites. Puis, coup de massue supplémentaire: l’office a réclamé le remboursement d’une somme versée par erreur au couple.

Grâce à la générosité de nombreux lecteurs de Blick, plus de 40'000 francs avaient été récoltés via Gofundme. En décembre 2024, la famille avait enfin libérés de leurs dettes. «Depuis quelques mois, nous pouvions respirer, profiter un peu de la vie et même envisager d’économiser», se souvient Melanie Z.

Trêve de courte durée

Mais la trêve aura été de courte durée. Dans la nuit du 18 juillet, un incendie s’est déclaré peu après 3 heures du matin dans une grange toute proche du logement du couple. «Nous avions encore des tâches à terminer au bureau et nous nous apprêtions à aller dormir», explique Melanie Z. Son mari se souvient n’avoir rien remarqué en passant devant la fenêtre qui donne sur la grange. Ce n’est que lorsque plusieurs détecteurs de fumée se sont déclenchés qu’il est allé vérifier – et qu’il a découvert l’horreur.

La mère s’est immédiatement précipitée à l’étage supérieur: «J’ai sorti notre fils du lit. La fumée était déjà partout», raconte Melanie Z., émue. «Trois ou quatre minutes plus tard, je n’aurais sans doute pas pu rejoindre notre fils», confie-t-elle. Leur fille, alors en vacances, a échappé au drame.

Le couple et les autres habitants de l'immeuble ont aussi réveillé des voisins endormis à l’étage supérieur. «Ils dormaient profondément, il a fallu marteler la porte pour les réveiller», se rappelle Martin Z. Tous ont finalement pu sortir à temps. Les pompiers sont arrivés rapidement, mais la maison, construite en grande partie en bois, a été dévorée par les flammes.

Tout perdre, mais rester debout

La famille a perdu l’ensemble de ses biens dans les flammes. «La plupart des choses peuvent être remplacées, mais pas les souvenirs», confie Melanie Z., citant les photos des parents de Martin Z., la peluche d’une marraine défunte ou encore sa robe de mariée.

Malgré tout, le couple garde espoir. Et il sait pouvoir compter sur la solidarité. «Dès la première seconde, les gens se sont mobilisés: voisins, habitants, pompiers, commune… Nous remercions chacun du fond du cœur», dit Melanie Z., les larmes aux yeux.

Depuis, une nouvelle collecte a été lancée. La campagne Gofundme créée par Martin Z., relayée sur le site de la commune, a déjà permis de réunir près de 14'000 francs. La famille vit désormais dans un nouvel appartement, bien décidée à reconstruire sa vie.

*Nom connu de la rédaction