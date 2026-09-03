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Une chute de 20%
La canicule entraîne la pire récolte de pommes de terre en Suisse

La Suisse a connu sa pire récolte de pommes de terre jamais enregistrée, avec seulement 333’000 tonnes en 2026. Pour compenser, 130’000 tonnes ont été importées, une chute de 20% par rapport à la moyenne.
Publié: 11:04 heures
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Dernière mise à jour: 11:05 heures
La Suisse a connu sa pire récolte de pommes de terre jamais enregistrée.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La canicule de cet été a entraîné la plus mauvaise récolte de pommes de terre en Suisse depuis le début des mesures. Pour compenser, 130’000 tonnes de pommes de terre ont dû être importées.

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Cette année, les agriculteurs suisses n’ont récolté que 333’000 tonnes de tubercules, a annoncé jeudi l’organisation de la branche Swisspatat. C’est près de 20% de moins que la moyenne des six dernières années.

La mauvaise récolte et le recours aux importations pourraient se répercuter sur les prix en magasin. Il n’y a toutefois pas de risque de pénurie de pommes de terre: les quantités disponibles sont suffisantes pour l’industrie et la consommation privée.

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Les effets du dérèglement climatique

Swisspatat demande néanmoins à la Confédération de soutenir davantage les nouvelles technologies de sélection afin de développer des variétés plus résistantes, ainsi que de garantir un accès suffisant à l’eau. Selon l’organisation, il vaut mieux se préparer aux effets du dérèglement climatique.

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