La Suisse a connu sa pire récolte de pommes de terre jamais enregistrée, avec seulement 333’000 tonnes en 2026. Pour compenser, 130’000 tonnes ont été importées, une chute de 20% par rapport à la moyenne.

La canicule entraîne la pire récolte de pommes de terre en Suisse

La canicule entraîne la pire récolte de pommes de terre en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

La canicule de cet été a entraîné la plus mauvaise récolte de pommes de terre en Suisse depuis le début des mesures. Pour compenser, 130’000 tonnes de pommes de terre ont dû être importées.

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Cette année, les agriculteurs suisses n’ont récolté que 333’000 tonnes de tubercules, a annoncé jeudi l’organisation de la branche Swisspatat. C’est près de 20% de moins que la moyenne des six dernières années.

La mauvaise récolte et le recours aux importations pourraient se répercuter sur les prix en magasin. Il n’y a toutefois pas de risque de pénurie de pommes de terre: les quantités disponibles sont suffisantes pour l’industrie et la consommation privée.

Les effets du dérèglement climatique

Swisspatat demande néanmoins à la Confédération de soutenir davantage les nouvelles technologies de sélection afin de développer des variétés plus résistantes, ainsi que de garantir un accès suffisant à l’eau. Selon l’organisation, il vaut mieux se préparer aux effets du dérèglement climatique.