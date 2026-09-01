Les arboriculteurs suisses sont confrontés à la sécheresse, à la grêle et aux pénuries d'eau. L'Union des producteurs de fruits suisses réclame des conditions de marché équitables et un soutien politique pour garantir l'approvisionnement.

La sécheresse et la grêle menacent les fruits dans toute la Suisse

La sécheresse et la grêle menacent les fruits dans toute la Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

La sécheresse, la grêle et le manque d'eau touchent durement l'arboriculture fruitière suisse. La Fruit-Union Suisse (FUS) demande des conditions de marché équitables et un soutien politique pour garantir l'approvisionnement.

Les phénomènes météorologiques extrêmes des dernières semaines compliquent la production, indique mardi la FUS dans un communiqué. La situation a été aggravée par un violent épisode de grêle survenu vendredi dernier, qui a causé d'importants dommages dans plusieurs régions.

Ces événements surviennent dans un contexte de hausse des coûts de production. L'irrigation, l'investissement dans les infrastructures de protection et la hausse de la charge de travail nécessitent des moyens supplémentaires.

«Les stratégies de bas prix»

Pour la faîtière, ces efforts supplémentaires doivent être pris en compte dans la fixation des prix. «Les producteurs [...] ne doivent pas subir, en plus, la pression exercée par les stratégies de bas prix», souligne Jimmy Mariéthoz, directeur de la FUS, cité dans le communiqué.

L'association demande au monde politique des procédures d'autorisation simplifiées pour les dispositifs de protection. Elle réclame également un soutien pour les infrastructures d'irrigation ou les bassins de rétention d'eau, ainsi que des mesures phytosanitaires efficaces.