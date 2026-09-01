DE
FR

Les agriculteurs s'inquiètent
La sécheresse et la grêle menacent les fruits dans toute la Suisse

Les arboriculteurs suisses sont confrontés à la sécheresse, à la grêle et aux pénuries d'eau. L'Union des producteurs de fruits suisses réclame des conditions de marché équitables et un soutien politique pour garantir l'approvisionnement.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
Des abricots du Valais à Saxon le 7 juillet 2004. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La sécheresse, la grêle et le manque d'eau touchent durement l'arboriculture fruitière suisse. La Fruit-Union Suisse (FUS) demande des conditions de marché équitables et un soutien politique pour garantir l'approvisionnement.

A lire aussi
L'été caniculaire de 2026 a battu tous les records
Du jamais-vu
Cet été caniculaire a battu tous les records
Le mois de septembre sera (encore!) chaud… Quand la fraîcheur va-t-elle enfin s'installer?
Des records sont attendus…
Septembre s'annonce chaud… Quand la fraîcheur va-t-elle enfin s'installer?

Les phénomènes météorologiques extrêmes des dernières semaines compliquent la production, indique mardi la FUS dans un communiqué. La situation a été aggravée par un violent épisode de grêle survenu vendredi dernier, qui a causé d'importants dommages dans plusieurs régions.

Ces événements surviennent dans un contexte de hausse des coûts de production. L'irrigation, l'investissement dans les infrastructures de protection et la hausse de la charge de travail nécessitent des moyens supplémentaires.

«Les stratégies de bas prix»

Pour la faîtière, ces efforts supplémentaires doivent être pris en compte dans la fixation des prix. «Les producteurs [...] ne doivent pas subir, en plus, la pression exercée par les stratégies de bas prix», souligne Jimmy Mariéthoz, directeur de la FUS, cité dans le communiqué.

L'association demande au monde politique des procédures d'autorisation simplifiées pour les dispositifs de protection. Elle réclame également un soutien pour les infrastructures d'irrigation ou les bassins de rétention d'eau, ainsi que des mesures phytosanitaires efficaces.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus