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Elle s'exprime pour la 1ère fois à ce sujet
Karin Keller Sutter estime que sa plainte contre X «relève du droit pénal»

Karin Keller-Sutter s'exprime pour la première fois sur sa plainte contre X pour injures et diffamation. La ministre des finances soutient entre-autres l'importance de défendre ses «valeurs et conviction».
Publié: il y a 22 minutes
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Photo: keystone-sda.ch

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter s'est exprimée pour la première fois au sujet de la plainte qu'elle a déposée contre X pour injures et diffamation. Dans un entretien avec la radio-télévision alémanique SRF, elle a estimé que cette affaire «relève du droit pénal».

Pour la ministre des finances, il est important de défendre ses «valeurs et convictions», surtout à l'heure actuelle. «Si ce Equ'on appelle le courant dominant signifie qu'on est irrespectueux, qu'on n'a plus aucune décence, alors j'en prends bonne note», a poursuivi Mme Keller-Sutter pour justifier sa plainte. «Mais moi, je me bats pour le contraire.»

Des insultes sexistes

Il y a une semaine, le ministère public bernois a indiqué avoir ouvert une enquête à la suite d'une plainte déposée par la conseillère fédérale. Un utilisateur de X aurait incité le chatbot IA Grok à proférer des insultes sexistes à l'encontre de Mme Keller-Sutter.

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Le ministère public bernois n'est pas la seule autorité à mener actuellement des enquêtes officielles contre Grok, le réseau social X, ainsi que sa société xAI.

Après les polémiques sur les images à caractère sexuel générées par l'IA Grok en janvier, la Commission européenne avait elle aussi ouvert une procédure contre le groupe d'Elon Musk.

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