Un diagnostic de cancer inattendu bouleverse le quotidien de la famille d'Andrea. Comme leur fille présente déjà des signes de paralysie, ils doivent emménager de toute urgence dans un logement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Atteinte d'une tumeur au cerveau inopérable, Lucy se bat avec le sourire

Atteinte d'une tumeur au cerveau inopérable, Lucy se bat avec le sourire

Wiebke Köhne

Andrea F.* s’accroche de toutes ses forces aux projets élaborés avec sa fille Lucy* âgée de 14 ans: assister à un combat de catch l'année prochaine et partir en vacances en famille sur la mer Baltique. Mais l’avenir suscite désormais une angoisse immense. Depuis le 4 septembre et l'annonce du cancer en phase terminale de Lucy, plus rien n’est certain.

Dans un entretien accordé à Blick, cette Argovienne, établie en Allemagne avec sa famille depuis 2016, se dit sous le choc. «En tant que mère, on ne s’attend jamais à une telle chose. J’ai beaucoup pleuré», confie-t-elle. Les premiers symptômes sont apparus à la fin des vacances d’été: «D’un coup, elle a eu d’incroyables maux de tête, que même les médicaments ne calmaient pas.»

«Le monde s’est arrêté»

Comme les maux de tête ne s’atténuaient pas, elles ont consulté un médecin. «Il a immédiatement orienté ma fille vers un neurologue, qui lui a fait passer de nombreux examens.» Ensuite, tout s'est enchaîné très vite. Au bout de quelques jours, le diagnostic était posé: Lucy souffrait d'une tumeur inopérable du tronc cérébral. «Quand j’ai appris le diagnostic, le monde s’est arrêté pour moi», raconte la mère, qui a également une autre fille âgée d’un an et demi.

Lorsque les cancers ne sont détectés qu’à un stade avancé, les conséquences sur la santé s’aggravent souvent très rapidement après le début de la maladie. Comme le raconte Andrea, sa fille est déjà confrontée à de graves symptômes de paralysie du côté droit de son corps. «Certains jours, elle peut marcher avec des béquilles, mais la plupart du temps, elle dépend de son fauteuil roulant.»

Sa mère est totalement désemparée. «Ma fille sortait toujours beaucoup avec ses amies. Comme une adolescente typique, elle adorait faire du shopping.» Lucy est passionnée de catch et a un grand cœur pour les animaux.

«Ma fille est incroyablement forte»

En raison des contraintes liées à la maladie, la famille est également confrontée à d’autres problèmes existentiels. Actuellement, Andrea vit avec ses deux filles, son chat, son chien et son compagnon dans un appartement à Bernau, près de Berlin. «Nous habitons au quatrième étage, et l’appartement n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite», explique-t-elle.

«Nous devons déménager de toute urgence pour prendre soin de Lucy et faciliter son traitement, mais nous avons des difficultés financières.» C’est pourquoi elle a lancé un appel aux dons sur GoFundMe – il lui manque encore un peu moins de 4000 francs pour atteindre son objectif.

Malgré toutes ces difficultés, la famille va de l’avant. En ce moment, Lucy se remet de sa première séance de chimiothérapie. «Ma fille est incroyablement forte et pleine de joie de vivre. Avec son sens de l’humour habituel, elle a baptisé sa tumeur 'Peter'», raconte fièrement sa maman. Le premier rendez-vous de contrôle est prévu dans six semaines déjà. «Nous espérons bien sûr que le cancer recule. Qui sait, peut-être qu’un miracle se produira, on ne peut tout simplement pas le savoir.»

* Noms connus de la rédaction