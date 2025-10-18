DE
Un cortège insolite
Des éleveurs manifestent contre le loup avec leurs moutons

Un cortège insolite a eu lieu samedi après-midi dans les rues de Bellinzone (TI). A l’appel des éleveurs tessinois, exaspérés par les dégâts causés par les loups, des agriculteurs, accompagnés de 300 chèvres et moutons, ont parcouru le centre-ville.
Publié: il y a 46 minutes
Plusieurs éleveurs ont défilé dans les rues de Bellinzone samedi.
Photo: FRANCESCA AGOSTA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Grâce au temps ensoleillé et doux, la foule était nombreuse pour assister à cette protestation singulière. Organisée par le Groupe Territoire et Alpages, composé de plusieurs associations du secteur et de la Fédération des conduites vétérinaires, la protestation avait pour but d’attirer l’attention sur la situation difficile des alpages tessinois.

Ceux-ci ne sont pas suffisamment protégés par les autorités cantonales, selon les organisateurs. Selon des récentes estimations, 74% des alpages ovins et 79% de ceux caprins ne sont pas protégés durant la nuit.

L’année 2025 a été difficile pour les éleveurs de moutons et chèvres, souvent situés en altitude et confrontés aux prédations toujours plus nombreuses de loups sur leurs territoires. Cette situation a ainsi amené à l’évacuation de certains alpages qui «ne seront probablement jamais plus utilisés», selon les organisateurs.

Une pétition lancée

Selon eux la prolifération des loups au Tessin est favorisée par une gestion inefficace des autorités et des réformes législatives doivent urgemment être mises en place. Une pétition populaire adressée au Conseil fédéral a donc été lancée le 2 octobre dernier.

Entretemps, samedi matin, onze daims appartenant à un privé ont été retrouvés sans vie dans leur enclos à Bironico au pied du Monte Ceneri. Selon la presse locale, les blessures mortelles indiqueraient l’action de «un ou plusieurs canidés» mais il faudra attendre les résultats de l’autopsie pour savoir si, dans ce cas, l’attaque est effectivement due à un loup.

