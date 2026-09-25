A Fribourg, la terrasse des 3 Rois risque de s'effondrer

Cordistes, héliportages et contraintes patrimoniales: la Ville de Fribourg sécurise en urgence une falaise de la Basse-Ville, où la terrasse des 3 Rois risque de s’effondrer.

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Fribourg a engagé des travaux d'assainissement urgents en Basse-Ville sur la falaise de la rue de la Samaritaine, qui borde la Sarine. Le chantier, prévu jusqu'en décembre, vise à empêcher un effondrement de la terrasse du café-restaurant des 3 Rois.

Les travaux sont complexes, en raison de la configuration des lieux. «On a un problème d'altération de la molasse par des fractures verticales à l'arrière de la paroi rocheuse, ce qui provoque des instabilités au niveau de la terrasse», indique à Keystone-ATS Dario Carrea, responsable des dangers naturels à la Ville de Fribourg.

«Le premier défi, c'est l'accès, impossible depuis le bas», note de son côté Benjamin Nowak, géologue, chef de projet chez Geotest SA. «Les personnes travaillent avec des cordes. Il faut héliporter les charges lourdes. De plus, on est dans un contexte historique, impliquant beaucoup de contraintes sur le plan du patrimoine.»

Maçonnerie

«Après la sécurisation, avec des ancrages, il s'agira de reprendre la maçonnerie», ajoute Dario Carrea. Les soucis ne sont pas limités à la falaise de la rue de la Samaritaine. «Le problème se retrouve ailleurs en ville de Fribourg, avec les nombreux bâtiments protégés se situant à proximité d'une falaise», détaille-t-il.

Un autre chantier avait concerné, en 2023 et 2024, la stabilisation de la falaise et l’assainissement des murs de la terrasse de l’emblématique café-restaurant Le Belvédère. Le coût, d'un million de francs, avait été assumé en partie par l’Etat de Fribourg, le solde revenant à la Ville et au propriétaire, selon La Liberté.

Les travaux pour la terrasse des 3 Rois, entamés au début du mois de septembre, ont été entrepris après une phase de soumission. Le chantier vise à sécuriser la falaise et à assainir le mur de soutènement. Les coûts seront répartis entre l’Etat de Fribourg, la Ville et la propriété, avaient indiqué les autorités à la mi-juin.

315'000 francs

Le Conseil communal du chef-lieu cantonal avait alors décidé de libérer un crédit de 315'000 francs. La commission financière avait préalablement donné son feu vert à cette «dépense imprévue». La zone en contrebas était déjà interdite d’accès et de navigation depuis quelques semaines. Avec des panneaux ne laissant planer aucun doute quant au danger imminent: «Falaises instables. Risque de chutes de pierre. Ne pas s’installer au pied des falaises.» La zone interdite se situe précisément au niveau de la rue de la Samaritaine 2-4.

Une étude mandatée par le propriétaire de l’immeuble avait dévoilé antérieurement que la terrasse affaissée du restaurant sis à cette adresse menaçait de s’effondrer. D'où une fermeture immédiate. Au grand dam de l'exploitant. La terrasse est un bien-fonds privé. Mais la Ville de Fribourg est responsable d’assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers naturels sur son territoire. La fermeture de la terrasse du café-restaurant, en pleine période estivale, avait été arrêtée d’entente entre le canton.