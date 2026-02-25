DE
Les 5 infos suisses du jour
Près de 350 millions de francs dorment dans les caisses de l’armée

Au menu de ce mercredi 25 février: les millions inutilisés par l'armée suisse, un policier lausannois renvoyé, le taux d'activité selon les cantons, une maison d'accueil pour filles à Bienne, et enfin, les négociations avec Washington.
L’armée suisse n'a pas été en mesure de dépenser environ 350 millions de francs en 2025.
Photo: KEYSTONE
Léa Perrin - Journaliste Blick
ATS Agence télégraphique suisse et Léa Perrin

1

L’armée suisse laisse 350 millions sur la table

L’armée suisse n'a pas été en mesure de dépenser environ 350 millions de francs l’an dernier, rapporte «20 Minuten». Le Conseil fédéral aurait informé la commission des finances de ce montant la semaine dernière, mais l’exactitude de ce chiffre reste incertaine. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) avance pour sa part un autre montant. D’après le DDPS, les dépenses inférieures aux prévisions ayant un effet sur le frein à l’endettement s’élèvent à environ 410 millions de francs. Sur cette somme, près de 394 millions de francs devraient être versés dans des réserves affectées. Le DDPS contribuerait en outre à la réduction de la dette fédérale à hauteur d’environ 16 millions de francs. Selon des sources citées par le media en ligne, ces crédits non utilisés s’expliquent principalement par des retards de livraison du système de défense aérienne Patriot.

2

Un policier lausannois renvoyé après l'affaire des messages racistes

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le licenciement immédiat d’un policier lausannois pour des messages racistes, sexistes et déplacés diffusés durant cinq ans dans un groupe WhatsApp professionnel, rapporte «24 heures». La justice juge la mesure proportionnée au vu de la gravité, du nombre et de la répétition des contenus, dont la diffusion de la photo du «pouce levé» liée à l’affaire Mike Ben Peter. Le policier, qui ne va pas recourir au Tribunal fédéral, contestait toute intention raciste et parlait d’humour. Selon la cour, l'homme «n’a manifestement pas évolué dans ses prises de position». Pour elle, le contenu diffusé «jette un doute irrépressible sur l'état d'esprit du recourant à l’égard de catégories de personnes avec lesquelles il est en contact quotidien dans le cadre de son activité et en définitive à l’égard de l’ensemble de la population qu’il est amené à côtoyer».

3

De gros écarts cantonaux pour le travail des femmes

Le lieu de domicile influence fortement le taux d’activité des femmes en Suisse. S’appuyant sur les données de l’Enquête structurelle suisse représentative, les titres CH Media indiquent que les différences cantonales sont marquées chez les femmes, mais nettement plus faibles chez les hommes. Dans le Jura, 61% des femmes actives travaillent à temps partiel, contre 60% en Obwald. A l’autre extrémité de l’échelle figurent Genève (44%) et Bâle-Ville (46%). Chez les hommes, la part du temps partiel se situe dans la plupart des cantons entre 12 et 15%

4

Bienne lance un refuge pour filles victimes de violences

L’association Solidarité femmes Biel/Bienne & Region présente mercredi son nouveau projet de maison d'accueil pour filles de Bienne. Les préparatifs pour cette structure sont en cours et les activités débuteront au mois de juin. L’association Solidarité femmes va gérer cette maison d’accueil pour les trois prochaines années dans le cadre d’un projet pilote. Elle apportera ainsi une contribution importante à la protection des filles et jeunes femmes victimes de violences.

5

Menaces russes au cœur des discussions à Washington

Le secrétaire d'Etat à la politique de sécurité Markus Mäder se rend ce mercredi à Washington pour discuter des relations entre Europe et Etats-Unis. Markus Mäder rencontrera David A. Baker, sous-secrétaire adjoint à la Défense chargé de la politique européenne et de l'OTAN, et Elbridge A. Colby, sous-secrétaire à la Défense. Les échanges porteront principalement sur la situation sécuritaire en Europe, notamment sur les menaces russes et les conflits hybrides. La participation de la Suisse à un programme américain de partenariat avec d'autres Etats et la coopération dans l'armement doivent aussi être discutées. La visite intervient dans un contexte de tension au sein de l'OTAN, après que Donald Trump a fait pression sur ses membres en début d'année.

