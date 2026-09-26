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Le texte sera déposé mercredi
136'000 signatures récoltées pour un congé parental de 18 semaines

Les Suisses voteront sur un congé parental de 18 semaines par parent. Soutenue par plusieurs partis et organisations, l’initiative sera déposée mercredi à la Chancellerie fédérale.
Publié: il y a 53 minutes
Le texte demande un congé parental de 18 semaines par parent
Photo: E+
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ATS Agence télégraphique suisse

Le peuple suisse devrait se prononcer sur l'initiative pour un congé parental. Plus de 136'000 signatures ont été récoltées, ont annoncé samedi les Vert-e-s et le PVL, qui déposeront le texte mercredi auprès de la Chancellerie fédérale.

Le nombre de paraphes valables permettra à l'initiative d'aboutir «avec une marge confortable», indiquent les deux partis samedi dans deux communiqués séparés. L'initiative est également portée par Alliance F, Travail.Suisse et le Centre femmes.

Le texte demande un congé parental de 18 semaines par parent, non transmissible et à prendre en principe en alternance. Le montant et le financement doivent être fixés suivant l'allocation en cas de service militaire ou de service civil. Le comité demande une mise en oeuvre dans les cinq ans en cas de oui du peuple et des cantons.

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